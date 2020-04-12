Знаменитый пианист Денис Мацуев посоветовал жителям Свердловской области оставаться дома

12 Апр 2020 2020-04-12T09:26:40+03:00

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Всемирно известный российский пианист-виртуоз Денис Мацуев обратился сегодня к жителям Свердловской области. В видеообращении, которое он записал, пианист отметил, что бывал в нашем регионе больше 30 раз и посоветовал уральцам переждать ситуацию с коронавирусом, не выходя из дома.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/772577" frameborder="0"></iframe> Денис Мацуев обратился к жителям Свердловской области.Данил СВЕЧКОВ

- Я понимаю, что сейчас время особенное, и я тоже в этом времени нахожусь и, как вы понимаете, мне тоже не очень просто, так как организм мой привык выходить на сцену каждый день в разных точках света, - говорит Денис Мацуев. - Но, тем не менее, безусловно, то, что мы должны сейчас отсидеться, то, что мы сейчас должны, как говорят, «пересидеть» эту историю. Осталось не так долго. Я в этом абсолютно уверен, потому что рано или поздно это закончится. Я верю в то, что это закончится очень быстро.

В конце своего обращения Денис Мацуев пообещал, что когда ситуация с коронавирусом разрешится, он обязательно приедет в Свердловскую область, чтобы выступить вновь.

ИСТОЧНИК KP.RU