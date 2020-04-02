2020-04-02T13:36:35+03:00
Общество

Уральская таможня все-таки пропустит 10 миллионов масок, которые закупил олигарх Игорь Алтушкин

Таможня требовала заплатить за ввоз гуманитарного груза 30% стоимости, но после вмешательства полпреда, ситуацию удалось разрешить
Евгений Стоянов
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Глава РМК передаст маски властям уральских регионовГлава РМК передаст маски властям уральских регионовФото: Алексей БУЛАТОВ
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10 миллионов масок, которые за свой счет закупил в Китае глава РМК Игорь Алтушкин, все-таки привезут на Урал. Об этом «КП» рассказали в аппарате полпреда президента России в УрФО.

Напомним, партию стоимостью в 1 млн. долларов должны были доставить на Урал в качестве гуманитарного груза. РМК планировала безвозмездно передать маски, халаты, а также перчатки и термометры правительству Свердловской и Челябинской областей, где ощущается острый дефицит этих товаров. Но инициатива оказалась под угрозой срыва из-за Уральского таможенного управления. Несмотря на просьбы правительств двух регионов, таможенники не хотели принять этот груз, как гуманитарную помощь. В этом случае меценатам пришлось бы заплатить 30% от стоимости груза в качестве налогов и сборов.

После этого в ситуацию пришлось вмешаться полномочному представителю президента России в УрФО Николаю Цуканову.

- Вчера после обращения Алтушкина Николай Николаевич [Цуканов] связался и с правительством Российской Федерации и с Булавиным – руководителем Федеральной таможенной службы. Эту проблему решили еще вчера, а сегодня подтвердилось - все нормально, груз доставят уже на следующей неделе. Таможенных сборов не будет. В обычной обстановке – да, они бы были, но сейчас не та ситуация, - рассказала «Комсомолке» начальник департамента по вопросам внутренней политики уральского полпредства Лариса Полякова.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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