«Не хватает рабочей силы»: уральские фабрики, которые начали шить маски, рассказали о сложностях производства

Все больше швейных предприятий перестраивают свою работу на производство масок. С прошлой недели шить средства защиты принялись больше 50 организаций. Рассказываем, с какими трудностями сталкиваются бизнесмены, как им помогают власти.

«ГОТОВЫ ОБЕСПЕЧИТЬ РАБОТОЙ ЛЮБОГО КТО УМЕЕТ ШИТЬ»

Фирма HohLoon, которая раньше выпускала детскую одежду, была одной из первых, кто вызвался помочь Екатеринбургу с дефицитом масок. Шить начали неделю назад: посадили четырех работниц и успевали за смену выпускать до 1000 изделий. Сегодня в процесс уже включились четырнадцать работниц. Это позволило увеличить количество масок в три раза.

- Мы полностью остановили производство шапок и курток и начали шить маски. Изначально работали под заказ, но сегодня маски может купить любой желающий на нашем сайте. Делаем упор именно на них, так как растет спрос, - пояснил директор компании Павел Морозов.

Во многих аптеках продают не более 10 масок в одни рукиФото: Алексей БУЛАТОВ

Маски, которые тут шьют, двух видов. Первая стандартная, которая надевается на уши, вторая – с завязочками, чтобы регулировать натяжение. Каждую можно стирать и гладить. Планируют шить со специальным кармашком, куда можно будет вставлять медицинскую салфетку. Ткань используют натуральную, называется кулирная гладь, это очень тонкий трикотаж. Такое изделие можно утюжить.

В компании говорят, что часть работников уже перешли на удаленную работу. Для этого пришлось закупить дополнительное оборудование и установить его в домах у швей. Но это не самые неприятные трудности, с которыми столкнулось производство.

- Наше производство сотрудничает с региональными властями, они нам помогают в оформлении документов. Единственные сложности, с которыми мы столкнулись, это нехватка рабочих кадров. Непросто найти хорошую швею даже в таком большом городе. Ежедневно развозим крой по швеям-надомницам и собираем готовую продукцию. Готовы обеспечить работой любого кто умеет шить, - добавил директор.

В розницу маски продаются комплектом по 5 штук в упаковке. Цена – 420 рублей.

«ЗАДАЧА – ПОМОЧЬ ГОСУДАРСТВУ»

К производству масок подключился известный уральский дизайнер Дмитрий Шишкин. Изготовлением средств защиты модельер начал заниматься с понедельника. Шишкин говорит, что все мощности его фабрики будут брошены на шитье защитных масок.

Изначально фабрика дизайнера производила 20 тысяч масок в день, но скоро объемы возрастут до 50 тысяч. В ближайшем будущем цех начнет выпускать порядка полумиллиона масок в неделю.

C 30 марта все мощности фабрики Дмитрия Шишкина были брошены на шитье защитных масок. Фото: «SHISHKIN» uniform atelier

- Время сейчас такое, когда о прибыльности бизнеса думать не приходится. Главная задача – помочь государству. Фабрики, которые перешли на пошив масок работают, чтобы остаться на плаву: нужно оплачивать коммунальные счета, платить зарплаты сотрудникам. Минпромторг уже ввел ограничения по стоимости масок в аптеках, чтобы исключить возможность спекуляции. То, что производит моя фабрика, доставляют лицензионному поставщику, который распределяет маски по медучреждениям, - сказал «КП» Дмитрий Шишкин.

«СТРАНА БЫЛА НЕ ГОТОВА»

Одним из передовиков производства медицинских масок в Свердловской области является компания «Здравмедтех-Е». Каждый день в их цеху выпускают 30 тысяч масок, но несмотря на пандемию коронавируса там решили не увеличивать объемы работ.

- Медицинские маски – лишь треть нашей продукции. Мы специализируемся на производстве одноразовой одежды для больниц и поликлиник. Работаем только по госзаказам через открытые аукционы. Безусловно, в эти непростые дни нам обрывают телефоны и постоянно просят принять заказ на маски для аптек или частных медицинских центров. Но мы не можем так работать, постоянно отчитываемся о поставках в медучреждения Екатеринбурга и области перед министерством промышленности, - рассказывают представители компании.

На вопрос о том, почему на Урале произошел дефицит масок в «Здравмедтех-Е» отвечают просто –не было запасов.

- Работающие в медицине люди понимают, что 30 тысяч масок – это не большая цифра. По сути всего лишь расходный материал. Такая ситуация постигла многие регионы. Почему? В стране не было запасов масок на случай такого ЧП, мы были не готовы, - добавляют производители.

ОФИЦИАЛЬНО

Сейчас на Среднем Урале работает 41 предприятие, производящее медицинские маски и другие средства защиты. Каждый день они производят 45 000 медицинских масок, 66 836 многоразовых тканевых масок, 24 729 одноразовых марлевых масок, 1450 одноразовых защитных костюмов, 6800 медицинских халатов и других средств защиты.

Уже на следующей неделе в «Сима-Ленде» откроется фабрика, которая будет производить 5 миллионов масок в месяц.

КСТАТИ

В одной из свердловских колоний уже начали делать медицинские маски, хотя и в небольшом объеме. Первый контракт на три тысячи масок уже выполнен. А на днях поступил новый заказ, уже на 50 тысяч.

- Прошло совещание с федеральным управлением ФСИН на эту тему. В России есть несколько заводов по выпуску масок. У нас, скорее всего, будут делать части масок, а собирать их будут уже в другом месте. О полном цикле производства речи пока не идет, хотя у нас в колониях есть все возможности, чтобы наладить швейное производство любой сложности, заявил пресс-секретарь ГУФСИН по Свердловской области Александр Левченко.