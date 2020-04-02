Даже губернатор не указ: Урал рискует остаться без 10 миллионов бесплатных масок из-за таможни

Урал рискует остаться без гуманитарной помощи стоимостью в 1 млн долларов. Груз состоит из 10 миллионов масок, а также тысячи защитных халатов, очков, перчаток и термометров. Как пишет издание Znak.com, инициатором поставки стал владелец «Русской медной компании» (РМК) Игорь Алтушкин. Глава РМК закупил указанный груз в Китае, рассчитывая привезти его на Урал. Здесь маски и другие защитные средства должны были безвозмездно передать правительству Свердловской и Челябинской областей, а чиновники распределили бы гуманитарный груз по больницам и другим некоммерческим организациям.

Рейс из Китая был намечен на 8 апреля, но поставка оказалась под угрозой. Дело в том, что Уральское таможенное управление потребовало уплатить налоги и сборы, стоимостью в 30% от стоимости дефицитных на Урале товаров, пишет Znak.com, ссылаясь на источник в РМК.

К сожалению, на ситуацию пока не могут повлиять ни правительство Челябинской и Свердловской областей, ни полпред Николай Цуканов. Они написали в таможню гарантийные письма.

2 апреля Уральское таможенное управление разместило у себя на сайте ответ. В нем таможенники подтверждают, что правительство двух регионов попросило их пропустить груз, как гуманитарный, но эти письма не имеют юридического статуса.

- В УТУ (Уральское таможенное управление) 01 апреля 2020 поступили обращения администраций Свердловской и Челябинской областей об осуществлении разовой поставки гуманитарной помощи. Данные письма носят форму просьбы об оказании содействия и не могут являться гарантийными в юридическом смысле, - отметили в Уральской таможне.

Официальный представитель РМК рассказал «КП-Екатеринбург», что пока нет информации о том, как будет решена ситуация с поставкой.

- Нынешний груз - не единственный, который мы планируем доставить. В разработке находятся поставки других необходимых материалов и оборудования. Если мы сейчас сможем организационно наладить все процедуры, гуманитарный груз на Урал будет приходить оперативно и мы сможем оказать людям необходимую помощь, - рассказали в пресс-службе РМК.

Также в компании поблагодарили полпредство и правительство региона за содействие в ситуации с поставкой гуманитарного груза.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Ажиотаж из-за коронавируса»: из аптек Екатеринбурга исчезают медицинские маски Как оказалось, в далеком от Китая и от эпидемии Екатеринбурге маски тоже в дефиците. На это нам пожаловались читатели. Как так? Неужели действительно все раскупили? С этим вопросом мы отправились по городским аптекам (подробнее)

Пять миллионов в день: в Екатеринбург из Китая перевезут предприятие по производству медицинских масок В Свердловской области появится новое предприятие по производству медицинских масок. Об этом сообщил глава региона Евгений Куйвашев (подробнее)

«Большинство вызовов от паникеров»: врач о том, как изменилась работа скорой помощи на Урале после самоизоляции Медикам самим приходится обрабатывать машины после вирусных больных, но антисептики у них заканчиваются (подробнее)