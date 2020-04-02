2020-04-02T11:11:00+03:00
Общество

Даже губернатор не указ: Урал рискует остаться без 10 миллионов бесплатных масок из-за таможни

Глава РМК Игорь Алтушкин решил привезти в Свердловскую и Челябинскую области гуманитарную помощь, но таможня требует заплатить за это 30%
Евгений Стоянов
Поделиться:
Сейчас в Екатеринбурге остро не хватает масокСейчас в Екатеринбурге остро не хватает масокФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Урал рискует остаться без гуманитарной помощи стоимостью в 1 млн долларов. Груз состоит из 10 миллионов масок, а также тысячи защитных халатов, очков, перчаток и термометров. Как пишет издание Znak.com, инициатором поставки стал владелец «Русской медной компании» (РМК) Игорь Алтушкин. Глава РМК закупил указанный груз в Китае, рассчитывая привезти его на Урал. Здесь маски и другие защитные средства должны были безвозмездно передать правительству Свердловской и Челябинской областей, а чиновники распределили бы гуманитарный груз по больницам и другим некоммерческим организациям.

Рейс из Китая был намечен на 8 апреля, но поставка оказалась под угрозой. Дело в том, что Уральское таможенное управление потребовало уплатить налоги и сборы, стоимостью в 30% от стоимости дефицитных на Урале товаров, пишет Znak.com, ссылаясь на источник в РМК.

К сожалению, на ситуацию пока не могут повлиять ни правительство Челябинской и Свердловской областей, ни полпред Николай Цуканов. Они написали в таможню гарантийные письма.

2 апреля Уральское таможенное управление разместило у себя на сайте ответ. В нем таможенники подтверждают, что правительство двух регионов попросило их пропустить груз, как гуманитарный, но эти письма не имеют юридического статуса.

- В УТУ (Уральское таможенное управление) 01 апреля 2020 поступили обращения администраций Свердловской и Челябинской областей об осуществлении разовой поставки гуманитарной помощи. Данные письма носят форму просьбы об оказании содействия и не могут являться гарантийными в юридическом смысле, - отметили в Уральской таможне.

Официальный представитель РМК рассказал «КП-Екатеринбург», что пока нет информации о том, как будет решена ситуация с поставкой.

- Нынешний груз - не единственный, который мы планируем доставить. В разработке находятся поставки других необходимых материалов и оборудования. Если мы сейчас сможем организационно наладить все процедуры, гуманитарный груз на Урал будет приходить оперативно и мы сможем оказать людям необходимую помощь, - рассказали в пресс-службе РМК.

Также в компании поблагодарили полпредство и правительство региона за содействие в ситуации с поставкой гуманитарного груза.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Ажиотаж из-за коронавируса»: из аптек Екатеринбурга исчезают медицинские маски Как оказалось, в далеком от Китая и от эпидемии Екатеринбурге маски тоже в дефиците. На это нам пожаловались читатели. Как так? Неужели действительно все раскупили? С этим вопросом мы отправились по городским аптекам (подробнее)

Пять миллионов в день: в Екатеринбург из Китая перевезут предприятие по производству медицинских масок В Свердловской области появится новое предприятие по производству медицинских масок. Об этом сообщил глава региона Евгений Куйвашев (подробнее)

«Большинство вызовов от паникеров»: врач о том, как изменилась работа скорой помощи на Урале после самоизоляции Медикам самим приходится обрабатывать машины после вирусных больных, но антисептики у них заканчиваются (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус на Урале»

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Анатолий Куликов, генерал армии: Мишустин, выполняя Указ президента, фактически уже действует в чрезвычайных условиях
Бывший вице-премьер, экс-глава МВД РФ - о праве правительства вводить чрезвычайное положение - в беседе с нашим обозревателем Александром Гамовым [аудио]
Новости 24
В Кольцово проверяют самолеты «Уральских авиалиний» из-за сообщения о минировании
От коронавируса вылечились еще четыре уральца
За сутки на Урале произошло два ДТП из-за пьяных водителей
В 29 регионах России зафиксированы новые случаи заражения коронавирусом: цифры
Один оказался поваром: в Екатеринбурге за сутки поймали двух наркоторговцев
Свердловские предприятие задолжало своим работникам почти пять миллионов
Дезинфекция от коронавируса в Екатеринбурге: что и как обрабатывают в городе
В Екатеринбурге начали обрабатывать остановки от коронавируса
Свердловский Роспотребнадзор: коронавирус не передается через воду из-под крана
Екатеринбуржца будут судить за создание подпольного казино
Екатерининская Ассамблея пожертвовала на борьбу с коронавирусом на Урале почти 30 миллионов
За сутки медики проверили на коронавирус 1 657 уральцев
В Екатеринбурге за нарушение режима «нерабочей недели» закрыли парикмахерскую и спортмагазин