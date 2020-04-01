«Большинство вызовов от паникеров»: врач о том, как изменилась работа скорой помощи на Урале после самоизоляции

После вспышки коронавирусной инфекции на Урале медикам приходится работать в усиленном режиме. На передовой борьбы с инфекцией оказались врачи скорой помощи. Именно они первыми приезжают к людям, у которых заподозрили коронавирус.

Наш герой – врач скорой медицинской помощи. На условиях анонимности он согласился рассказать о том, как изменилась их работа после введения в Екатеринбурге режима самоизоляции, а также об основных проблемах, с которыми столкнулись медики скорой после вспышки COVID-19.

ЗАЩИТНЫЕ КОСТЮМЫ НАДЕВАЕМ, ЕСЛИ КОРОНАВИРУС ПОДТВЕРДИЛСЯ

Суточное дежурство у меня начинается в 07:30 утра. Когда приходим на работу, у нас первым делом меряют температуру. Перед началом смены проверяю наличие лекарств - у нас есть папка, где прописан перечень необходимых и, в каком количестве они должны быть. Также в наличии должны быть антисептики. Перед выездом фельдшер проверяет машину скорой помощи: смотрит, чтобы стены и полки были чистые, на носилках должна быть новая пленка. Крови быть не должно!

Утром врачи проверяют медикаменты и осматривают автомобильФото: Алексей БУЛАТОВ

Вызовы начинают поступать сразу с 07:30. Не важно, с какой именно жалобой обращается пациент. Нас обязали у всех спрашивать: были ли они за границей, если да, то в какой стране, в какие числа, каким самолетом летели, где были пересадки, как в Екатеринбурге добирались до дома?

Если у туриста после возвращения в Россию в аэропорту или больнице взяли мазки, и они показали положительный результат на коронавирус, то забирать его нам. Вместе с ним мы обязаны забрать всех, кто живет в квартире. На такой вызов мы надеваем одноразовые защитные костюмы. Мы их в шутку называем противочумными. Но, повторюсь, в них мы облачаемся, только если едем на вызов с подтвержденным коронавирусом.

Защитные костюмы медики надевают только на вызовы с подтвержденным коронавирусомФото: Алексей БУЛАТОВ

Если же человек недавно вернулся из страны, где была вспышка COVID-19, анализы в аэропорту у него были отрицательными, но дома у него поднялась температура и начался кашель, то на вызов к нему противочумные костюмы мы не надеваем. Только маску и перчатки. Хотя у пациента может быть коронавирус. Почему так? Не знаю, распоряжение руководства - надевать противочумные костюмы - только если едем на вызов с подтвержденным коронавирусом. Когда возвращаемся на пост, то у нас снова меряют температуру и мы расписываемся в журнале о том, что у нас ее нет.

ВЫЗВАЛИ РАДИ НАПРАВЛЕНИЯ К ТЕРАПЕВТУ

После введения режима самоизоляции обстановка стала очень напряженная. Много вызовов. Но в основном нас вызывают паникеры. То живот болит, то понос, то спина… И все как один кричат, что боятся коронавируса. В последнюю смену за сутки было 25 вызовов (в обычное время их было в среднем13), из них половина вызовов с ОРВИ. Например, скорую вызвал мужчина просто из-за того, что у него першило в горле. И это все, больше жалоб не было! При этом он требовал от нас сказать, есть ли у него коронавирус, хотя за границей он не был.

Когда поступает вызов, оператор спрашивает больного о том, был ли он за границейФото: Алексей БУЛАТОВ

Раньше ночами мы могли отдохнуть, но теперь этого нет - ездим и ездим.

Многим людям нужна просто консультация. Господи, ну я же не консультант на выезде! Я бы и рад консультировать, но по телефону. Но нет, нельзя, нам нужно обязательно осмотреть больного.

Из-за того, что поликлиники закрыты, многие не знают куда обратиться. Недавно нас в 4 утра вызвала девушка с просьбой дать ей направление к терапевту. Вызвала скорую помощь в 4 утра ради какого-то направления! Это вообще как?

Из-за таких людей мы опаздываем на вызовы к тем, кто действительно нуждаются в нашей помощи. В одну из смен, например, ездили к пенсионерке, которая сидит дома и шьет защитные маски. У нее сильно подскочило давление, и она внезапно потеряла память. К ней мы приехали с опозданием. Вызовов много, вот и приходится их распределять в порядке очереди. В момент, когда все бригады на выезде, может поступить около 100 новых вызовов. И все эти люди ждут, когда одна из скорых освободится.

АНТИСЕПТИКИ ДЛЯ ОБРАБОТКИ МАШИН ЗАКОНЧИЛИСЬ

Если мы возим в машине вирусных больных, то фельдшер должен после этого сам обрабатывать автомобиль. Но на прошлой смене нам сказали, что антисептиков больше нет. И чем фельдшер должен обрабатывать машину, когда закончится последняя бутыль? Кстати, после того, как мы увозим пациента с подтвержденным коронавирусом, машину нам обрабатывает санитарка из больницы. Она распыляет в автомобиле хлорный раствор. После этого нам приходится ждать один час. Считается, что за это время уничтожится вся зараза и выветрится запах хлорки. В карте вызова расписываются, что провели обработку. Затем мы снова едем на вызовы. Теперь за день их в среднем 14 и 7- 8 за ночь.

В отпуск нас пока отпускают, но вот за уходы на больничные – ругают и могут наказать дополнительными сменами.

Вчера руководство обязало все бригады принести фотографии для пропусков. Если Екатеринбург закроют, то мы сможем перемещаться по городу только с этими пропусками».

Зарплата медиков скорой помощи не зависит от количества выездов к больным. За одну ставку при графике сутки через двое, зарплата врача скорой помощи составляет около 45 тысяч рублей, у фельдшера – около 30 тысяч. Многие медики, чтобы прокормить семьи вынуждены брать дополнительные ставки и работать сверхурочно.