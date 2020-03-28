2020-03-28T13:39:54+03:00
Здоровье

В Екатеринбурге выписали первого пациента, вылечившегося от коронавируса

На сегодняшний день в Свердловской области диагноз подтвержден у 24 человек
Олег ГАЛИМОВ
Поделиться:
Речь идет о женщине, которая недавно вернулась из ЕвропыРечь идет о женщине, которая недавно вернулась из ЕвропыФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Екатеринбурге выписали первого пациента, вылечившегося от коронавируса. Речь идет о женщине, которая недавно вернулась из Европы. Как и остальные зараженные она проходила лечение в больнице № 40 уральской столицы.

- Профессионализм врачей позволил в короткие сроки поставить женщину на ноги, предупредив развитие осложнений. Пациентка полностью излечилась и сегодня покинула стены горбольницы, — рассказали в пресс-службе больницы.

Отдельно поблагодарил оставшихся дома уральцев губернатор Евгений Куйвашев. Он отметил, что по состоянию на 28 марта, в регионе подтверждено 24 случая коронавируса, еще 6 – на стадии подтверждения.

Обращение губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева от 28 марта 2020 года.

Стоит добавить, что сегодня стало известно об изоляции персонала Белоярской АЭС. Жену одного из сотрудников госпитализировали с подозрением на коронавирус.

Телефоны «горячих линий» для жителей Екатеринбурга и Свердловской области:

Федеральная «горячая линия»: 8 800 200 01 12 (круглосуточно);

Отдельная «горячая линия» Роспотребнадзора Свердловской области: 8 800 555 49 43 (круглосуточно);

Министерство общественной безопасности Свердловской области: 8 343 312-08-81 или 112.

«Горячая линия» Федерации профсоюзов Свердловской области: 8 343 371 56 46.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 27 марта 2020 года: закрытие ТЦ и сокращение общественного транспорта. Сообщаем последние новости о коронавирусе в Екатеринбурге на 27 марта 2020 года (подробнее)

Нерабочая неделя в Екатеринбурге: что будет работать, а что нет с 28 марта по 5 апреля 2020 года. Губернатор подписал Указ, который ограничивает работу многих организаций региона, включая торговые центры и рестораны (подробнее)

Семь новых случаев заражения коронавирусом в Екатеринбурге: последние новости за 26 марта 2020. В Свердловской области увеличилось количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. На вечер среды было зафиксировано 13 случаев. А сегодня к ним добавились еще семь человек. (Подробнее)

«Открывайте, к вам пришел волонтер»: студенты медколледжа начали доставлять продукты и лекарства екатеринбургским пенсионерам. Губернатор Свердловской области вместе с мэром Екатеринбурга порекомендовал пожилым людям из-за коронавируса как можно меньше выходить из дома. (Подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус на Урале»

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Российская компания MIXIT переориентировала все производственные мощности под выпуск антисептических средств
«Лаборатория современной косметики» в связи с острой эпидемиологической ситуацией из-за пандемии коронавируса выражает готовность обеспечить наличие средств в условиях повышенного риска заражения инфекцией до стабилизации ситуации
Люди долго не подозревают, что у них не геморрой, а запущенный рак. Хирург рассказал о первых признаках онкологии
Как понять, что в толстой кишке опухоль и почему при колоноскопии не надо бояться боли, рассказал главный внештатный проктолог Минздрава Беларуси, завкафедрой хирургии БелМАПО Александр Воробей
Лейкемия у Олега Тинькова: почему бизнесменов и политиков часто настигает рак
От онкоболезней страдали Стив Джобс, Иосиф Кобзон, Раиса Горбачева и другие известные общественные деятели. Есть у них что-то общее, повышающее риск развития опухолей, об этом мы поговорили с врачом-онкологом [видео]
XII научно-практическая конференция «Государственное регулирование и российская фармпромышленность 2020: продолжение диалога»
7 апреля 2020 года в Центре международной торговли пройдет главная отраслевая научно-практическая конференция «Государственное регулирование и российская фармпромышленность 2020: продолжение диалога»
Новости 24
ВШМ СПбГУ проведет для абитуриентов дни открытых дверей в онлайн-формате
«Анализ на короновирус делают лишь избранным»: уральская фитоняшка раскритиковала врачей после обращения в больницу
Эвакуировали 93 человек: на железнодорожном вокзале Екатеринбурга загорелся холл у лифта
Крик о помощи: перевозчики Екатеринбурга обратились к мэру с требованием обеспечить их масками и антисептиками
Екатеринбургский зоопарк переходит в онлайн-режим
В Екатеринбург пришла весна: синоптики обещают в выходные потепление до 11 градусов
«Последствия будут самые серьезные»: в Екатеринбурге закрытие ТЦ и ресторанов будут контролировать спецгруппы
В Екатеринбурге записать детей в оздоровительный лагерь можно будет только онлайн
Медицинский спецназ под Екатеринбургом отработал действия на случай ЧС, связанных с возникновением угрозы массового заражения
В ГИБДД Свердловской области опровергли перекрытие дорог в регионе
Сотрудники ГИБДД во время проверки автобусов нашли больше тысячи нарушений
Банк Уралсиб рассказал, как будут проходить банковские операции и порядок гашения кредитов во время нерабочей недели
Екатеринбуржцы не смогут принять участие в «Майской грозе» и «Женском забеге»
Банк Уралсиб предлагает новый сезонный вклад «Пока вы дома»
Как будут работать детские сады в Екатеринбурге с 30 марта по 3 апреля
Коронавирус в Екатеринбурге: вся медпомощь переведена в неотложный режим
ВТБ готовится продолжить обслуживание карт с истекшим сроком действия
ОМОН с градусником в руках: в Екатеринбурге появился «антикоронавирусный» стрит-арт
Швеллер ЕВРАЗ НТМК впервые использован для строительства в Антарктиде
Коронавирус в Екатеринбурге: ЦПКиО закрывается на карантин
Банк УРАЛСИБ расширил условия сезонного вклада «Высота»
Как не располнеть на карантине по коронавирусу: советы специалистов