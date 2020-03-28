В Екатеринбурге выписали первого пациента, вылечившегося от коронавируса. Речь идет о женщине, которая недавно вернулась из Европы. Как и остальные зараженные она проходила лечение в больнице № 40 уральской столицы.

- Профессионализм врачей позволил в короткие сроки поставить женщину на ноги, предупредив развитие осложнений. Пациентка полностью излечилась и сегодня покинула стены горбольницы, — рассказали в пресс-службе больницы.

Отдельно поблагодарил оставшихся дома уральцев губернатор Евгений Куйвашев. Он отметил, что по состоянию на 28 марта, в регионе подтверждено 24 случая коронавируса, еще 6 – на стадии подтверждения.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="600" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/769296" frameborder="0"></iframe> Обращение губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева от 28 марта 2020 года.

Стоит добавить, что сегодня стало известно об изоляции персонала Белоярской АЭС. Жену одного из сотрудников госпитализировали с подозрением на коронавирус.

Телефоны «горячих линий» для жителей Екатеринбурга и Свердловской области:

Федеральная «горячая линия»: 8 800 200 01 12 (круглосуточно);

Отдельная «горячая линия» Роспотребнадзора Свердловской области: 8 800 555 49 43 (круглосуточно);

Министерство общественной безопасности Свердловской области: 8 343 312-08-81 или 112.

«Горячая линия» Федерации профсоюзов Свердловской области: 8 343 371 56 46.

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