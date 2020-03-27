Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 27 марта 2020 года: закрытие ТЦ и сокращение общественного транспорта

К настоящему моменту в Екатеринбурге и Свердловской области подтверждено 20 случаев заболевания коронавирусной инфекцией: за прошедшие сутки в тревожную статистику добавились еще 7 человек. Все они госпитализированы, их состояние оценивается, как стабильное.

КАК ПРОВЕСТИ ГРЯДУЩУЮ НЕДЕЛЮ: СОВЕТЫ ГУБЕРНАТОРА

Губернатор свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ, по которому с 28 марта по 5 апреля в Екатеринбурге и по всей Свердловской области закрываются на карантин все торговые, развлекательные центры, а также заведения общепита. Это связано с мерами безопасности, которые помогут снизить заболеваемость COVID-2019 .

Также Евгений Куйвашев дал советы, чем люди могут заняться на неделе, которую президент Владимир Путин объявил нерабочей.

- Это необходимые меры безопасности, я вас очень прошу оставаться дома, побыть в кругу семьи, почитать книгу, посмотреть телевизор. Если ваше предприятие в эти дни не работает, то оставайтесь дома, посвятите время своим близким, - поделился своими соображениями губернатор Свердловской области.

Сам глава региона в период каникул из-за эпидемии коронавируса дома остаться не сможет, он будет работать, как и другие представители власти. Однако ему придется отменить все встречи, которые можно отложить.

Свердловская области неплохо подготовилась к эпидемииФото: Алексей БУЛАТОВ

РЕСТОРАН С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ

Впрочем, не все так печально: жители Екатеринбурга, Нижнего Тагила и Каменска-Уральского смогут порадовать себя дома свежими блюдами из ресторанов, кафе и столовых.

Заведения общепита сделают акцент в своей работе в выходную неделю на доставке готовых блюд на дом. Работать в эти дни будут только продуктовые магазины, аптеки, а также торговые точки с товарами первой необходимости.

В городе также прекращают работу кинотеатры, уже не работают музеи, цирк, театры и библиотеки. Культура Среднего Урала в марте ушла в интернет, где ежедневно идут трансляции фильмов, спектаклей и концертов, посвященных региональному искусству.

ДЕТИ СИДЯТ ДОМА

В интернете распространились фейковые сообщения о том, что за нахождение детей и подростков на улице в дни карантина родителей будут наказывать рублей. Вскоре выяснилось, что это сообщение оказалось ложью, однако власти и медики все-таки посоветовали не выпускать детей на улицу в целях безопасности.

На будущей неделе в Екатеринбурге и Свердловской области не будут работать: общеобразовательные школы, детские сады (до 3 апреля), колледжи, а также вузы.

Школьники приступят к учебе с 6 апреля. Правда, первую недели четвертой четверти им придется «грызть гранит науки» из дома с помощью гаджетов и компьютера в формате дистанционного обучения.

По словам министра образования и молодежной политики Свердловской области Юрия Биктуганова, на будущей неделе ведомство закупит недостающие во многих школах компьютеры. Также в школы проведут шестиполосный интернет, чтобы процесс обучения на дому провели на уровне соответствия нормам.

Детские сады на несколько дней прекратят работуФото: Алексей БУЛАТОВ

ВОЗДУШНАЯ ГАВАНЬ ПОД ЗАЩИТОЙ

Эпидемия коронавируса в России внесла свои коррективы в работу международного аэропорта Кольцово в Екатеринбурге. Здесь 26 марта установили еще два тепловизора для проверки пассажиров и сотрудников на предмет повышенной температуры.

- Новые тепловизоры находятся на входе в терминал внутренних линий, а также на входе аэропорт из отеля Angelo, - говорят в пресс-службе аэропорта.

Если у человека зафиксируют температуру тела, отличную от привычных показателей, то пассажира отправят в здравпункт для консультации.

Отметим, что такие же тепловизоры установили в терминале международных авиалиний.

ТРАНСПОРТ БУДЕТ ХОДИТЬ РЕЖЕ

Городской общественный транспорт в Екатеринбурге на неделе с 30 марта по 5 апреля будет ходить по графику выходного дня. То есть – реже. Известно, что будет работать метро, также на линии выйдут трамваи, автобусы и троллейбусы из муниципального и частного автопарков.

Также ежедневно подвижной состав проходит дополнительную дезинфекционную обработку, чтобы снизить риск заболевания коронавирусом.

Памятка для жителей Свердловской областиФото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

Телефоны «горячих линий» для жителей Екатеринбурга и Свердловской области:

Федеральная «горячая линия»: 8 800 200 01 12 (круглосуточно);

Отдельная «горячая линия» Роспотребнадзора Свердловской области: 8 800 555 49 43 (круглосуточно);

Министерство общественной безопасности Свердловской области: 8 343 312-08-81 или 112.

«Горячая линия» Федерации профсоюзов Свердловской области: 8 343 371 56 46.

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