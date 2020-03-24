2020-03-24T11:24:40+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 24 марта 2020 года: розыск беглецов с юга и ограничение приема в ГИБДД

Сообщаем последние новости о коронавирусе в Екатеринбурге на 24 марта 2020 года
Лев ИСТОМИН
Поделиться:
У медиков в этот период повышенная нагрузкаУ медиков в этот период повышенная нагрузкаФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

1. Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в России и в Свердловской области остается под пристальным вниманием специалистов Минздрава и Роспотребнадзора. По данным на 24 марта в Екатеринбурге и Свердловской области новых случаев заражения коронавирусом не выявлено. Всего в регионе подтверждено 9 случаев опасной инфекции, все заразившиеся граждане отправлены на лечение, они изолированы от общества. Также ведется наблюдение за всеми, кто контактировал с заболевшими людьми.

Пока в Екатеринбурге работает одна лаборатория Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пока в Екатеринбурге работает одна лабораторияФото: Алексей БУЛАТОВ

2. МЧС по Свердловской области с 23 марта рассылает сообщения на мобильные телефоны о необходимости позвонить на «горячую линию», если вы вернулись из другой страны.

3. В ГИБДД Свердловской области и Екатеринбурга с 24 марта ограничили прием посетителей. Это сделано для того, чтобы в учреждении не создавались очереди. Здесь принимают только тех, кто заранее записался через портал госуслуг. Каждые два часа в ГИБДД проводят дезинфекционную обработку.

В ГИБДД ограничили прием посетителей, чтобы не создавать очереди Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ГИБДД ограничили прием посетителей, чтобы не создавать очередиФото: Алексей БУЛАТОВ

4. Также 24 марта появилась официальная информация о том, что в Екатеринбурге и Свердловской области ищут двух жителей Краснодарского края, которые могли сбежать на Средний Урал после отказа сдать тест на коронавирус. Пара недавно вернулась в Россию из путешествия по США и Испании.

Проводится комплекс мероприятий по поиску этих людей. Им грозит административная ответственность за нарушение режима изоляции, - сообщили «Комсомолке» в оперативном штабе Среднего Урала по профилактике коронавируса.

Здесь ежедневно исследуют свыше 500 проб Фото: Алексей БУЛАТОВ

Здесь ежедневно исследуют свыше 500 пробФото: Алексей БУЛАТОВ

5. 24 марта в Екатеринбурге Роспотребнадзор показал лабораторию, где берут анализы из носа и горла на коронавирус, сюда приезжают жители всей Свердловской области. Для проверки закуплено дополнительное оборудование. Анализы проверяют в три смены. В случае подозрения на коронавирус пробы отправляют в лабораторию «Вектор» в Новосибирске.

6. В Екатеринбурге ученики школ и студенты продолжают оставаться на канулах. В городе закрыты три кинотеатра – «Космос», «Дом кино» и «Олимп», остальные кинозалы принимают до 50 зрителей на один сеанс. В торговых центрах Екатеринбурге стали чаще проводить обработку помещений, здесь закрыли фудкорты для детей и зоны отдыха. Также ежедневно обрабатывается общественный транспорт. В городе отменили гастроли, закрыты учреждения культуры – театры, цирк, библиотеки.

Памятка для жителей Екатеринбурга и Свердловской области Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

Памятка для жителей Екатеринбурга и Свердловской областиФото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

Телефоны «горячих линий» для жителей Екатеринбурга и Свердловской области:

Федеральная «горячая линия»: 8 800 200 01 12 (круглосуточно);

Отдельная «горячая линия» Роспотребнадзора Свердловской области: 8 800 555 49 43 (круглосуточно);

Министерство общественной безопасности Свердловской области: 8 (343) 312-08-81 или 112.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Коронавирус в Екатеринбурге: новости на 20 марта 2020 года: что известно о ситуации на этот час. Последние новости о ситуации с коронавирусом в Екатеринбурге на 20 марта 2020 года (подробнее)

Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 21 марта 2020 года: музыка в режиме онлайн и закрытые кинотеатры. Сообщаем последние новости о коронавирусе в Екатеринбурге на утро 21 марта 2020 года (подробнее)

Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 22 марта 2020 года: все люди, прилетевшие из-за границы, отправляются на домашний карантин. Сообщаем последние новости о коронавирусе в Екатеринбурге на утро 22 марта 2020 года (подробнее)

Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 23 марта 2020 года: новых случаев COVID-2019 в Свердловской области нет. Сообщаем последние новости о коронавирусе в Екатеринбурге на 23 марта 2020 года (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус на Урале»

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Банк УРАЛСИБ предлагает клиентам обновленную дебетовую карту «Прибыль»
Свердловчане собрали почти 31 миллион на лечение тяжелобольных детей
ГК ВТБ Лизинг реструктуризирует платежи группы Аэрофлот
На Урале из-за прорыва на теплосетях жители остались без отопления
В Краснотурьинске назначили нового прокурора
Помогите выбрать «имя»: в Нижнем Тагиле пассажиры трамваев перейдут на пластиковые карты
Уральские спасатели сняли 350 рыбаков с отколовшейся льдины
«Может находится в любой точке области»: на Урале ищут 15-летнюю школьницу с цепью на джинсах
«Не хотела выплачивать долги за аренду машины»: супруги из Екатеринбурга угрожали убить пристава и судью
В Свердловской области рыбаки оказались на дрейфующей льдине
Прятал мачете в рукаве куртки: в Екатеринбурге поймали молодых людей с арсеналом оружия
Коронавирус на Урале: в ТЦ и на вокзалах установят тепловизоры
В Екатеринбурге сносят здание заброшенной школы
Коронавирус на Урале: гуманитарная помощь для Гуанчжоу остается в Екатеринбурге
Екатеринбурженка «прописала» у себя дома 89 мигрантов и оказалась на исправительных работах
В Кольцово запускают прямые рейсы в Урай
Коронавирус на Урале: за сутки медики обследовали 280 человек
Коронавирус на Урале: ГИБДД вводит ограничения для посетителей
В Свердловской области пройдет проверка громкоговорящей связи систем оповещения
В Нижнем Тагиле за 198 миллионов отреставрируют школу №85
Коронавирус на Урале: медики рассказали, как оформить больничный, не выходя из дома
Завесили знаки и огородили забором: на Уралмаше начали реконструкцию сквера Орджоникидзе
Жители Верх-Исетского района Екатеринбурга на день останутся без света