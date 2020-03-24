Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 24 марта 2020 года: розыск беглецов с юга и ограничение приема в ГИБДД

1. Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в России и в Свердловской области остается под пристальным вниманием специалистов Минздрава и Роспотребнадзора. По данным на 24 марта в Екатеринбурге и Свердловской области новых случаев заражения коронавирусом не выявлено. Всего в регионе подтверждено 9 случаев опасной инфекции, все заразившиеся граждане отправлены на лечение, они изолированы от общества. Также ведется наблюдение за всеми, кто контактировал с заболевшими людьми.

Пока в Екатеринбурге работает одна лабораторияФото: Алексей БУЛАТОВ

2. МЧС по Свердловской области с 23 марта рассылает сообщения на мобильные телефоны о необходимости позвонить на «горячую линию», если вы вернулись из другой страны.

3. В ГИБДД Свердловской области и Екатеринбурга с 24 марта ограничили прием посетителей. Это сделано для того, чтобы в учреждении не создавались очереди. Здесь принимают только тех, кто заранее записался через портал госуслуг. Каждые два часа в ГИБДД проводят дезинфекционную обработку.

В ГИБДД ограничили прием посетителей, чтобы не создавать очередиФото: Алексей БУЛАТОВ

4. Также 24 марта появилась официальная информация о том, что в Екатеринбурге и Свердловской области ищут двух жителей Краснодарского края, которые могли сбежать на Средний Урал после отказа сдать тест на коронавирус. Пара недавно вернулась в Россию из путешествия по США и Испании.

Проводится комплекс мероприятий по поиску этих людей. Им грозит административная ответственность за нарушение режима изоляции, - сообщили «Комсомолке» в оперативном штабе Среднего Урала по профилактике коронавируса.

Здесь ежедневно исследуют свыше 500 пробФото: Алексей БУЛАТОВ

5. 24 марта в Екатеринбурге Роспотребнадзор показал лабораторию, где берут анализы из носа и горла на коронавирус, сюда приезжают жители всей Свердловской области. Для проверки закуплено дополнительное оборудование. Анализы проверяют в три смены. В случае подозрения на коронавирус пробы отправляют в лабораторию «Вектор» в Новосибирске.

6. В Екатеринбурге ученики школ и студенты продолжают оставаться на канулах. В городе закрыты три кинотеатра – «Космос», «Дом кино» и «Олимп», остальные кинозалы принимают до 50 зрителей на один сеанс. В торговых центрах Екатеринбурге стали чаще проводить обработку помещений, здесь закрыли фудкорты для детей и зоны отдыха. Также ежедневно обрабатывается общественный транспорт. В городе отменили гастроли, закрыты учреждения культуры – театры, цирк, библиотеки.

Памятка для жителей Екатеринбурга и Свердловской областиФото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

Телефоны «горячих линий» для жителей Екатеринбурга и Свердловской области:

Федеральная «горячая линия»: 8 800 200 01 12 (круглосуточно);

Отдельная «горячая линия» Роспотребнадзора Свердловской области: 8 800 555 49 43 (круглосуточно);

Министерство общественной безопасности Свердловской области: 8 (343) 312-08-81 или 112.

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