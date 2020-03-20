Коронавирус на Урале: новости на 20 марта 2020 года: что известно о ситуации на этот час
ОБЩИЕ ДАННЫЕ
За прошедшие сутки в Свердловской области провели 307 исследований проб на коронавирус, которые взяли у людей, у которых есть показания для тестирования. Медики обследовали 273 человека. С 1 февраля 2020 года в регионе провели 6329 исследований. Об этом информирует областной оперативный штаб.
В Екатеринбурге и Свердловской области на 20 марта официально подтверждены шесть случаев заболеванием коронавирусом. Все заболевшие уральцы госпитализированы и проходят лечение в Городской клинической больнице Екатеринбурга №40. Между тем, все больницы города сейчас закрывают на карантин. Это обычная мера в подобных ситуациях.
Внутренних случаев заражения коронавирусов в Свердловской области нет. Сейчас те, кто прилетает в аэропорт Кольцово из других стран, отправляют на двухнедельный карантин. Всех, кто контактировал с заболевшими уральцами – отправляются на госпитализацию.
В Свердловской области первый случай заболевания коронавирусом. Где сдать анализы, есть ли продукты в магазинах, отмена культурных и спортивных мероприятий, механизмы возврата авиабилетов в страны Европы и рекомендации медиков в «Теме дня»
Власти Свердловской области обратили внимание на повышенный спрос на продукты питания в магазинах. По словам вице-губернатора Павла Крекова, беспокоиться о возникновении дефицита необходимых товаров не стоит: если к вечеру полки некоторых магазинов опустеют, то утром вновь будут полными. Ситуация с продовольствием стабильная, на складах есть запасы.
На данный момент в регионе госпитализировали 86 человек: 84 из них - в Екатеринбурге, по одному – в Каменске-Уральском и Новой Ляле.
В больницах находятся 86 человекФото: Алексей БУЛАТОВ
ЕКАТЕРИНБУРГ – ГОРОД ЧИСТЫХ
Общественный транспорт Екатеринбурга, включая составы метро, а также подъезды многоэтажных домов стали активно дезинфицировать.
Также на уборку обратили внимание и в торговых центрах. К примеру, в ТРЦ «Гринвич» усилили контроль за персоналом и изменили режим уборки помещений торгово-развлекательного центра и территории. В ТЦ «Мега» также акцентировали внимание персонала на уборке.
ПРОМЫШЛЕННИКИ ДАЮТ ДЕНЬГИ НА БОРЬБУ С КОРОНАВИРУСОМ
20 марта руководство Свердловского союза промышленников и предпринимателей обратилось к руководству региона с предложением финансовой помощи для создания филиала начуного центра «Вектор», где будут исследовать анализы на коронавирус. Для этого нужно закупить тест-системы и подготовить специалистов.
- Предлагаем рассмотреть возможность организации на базе института референс-лаборатории для оперативного реагирования на актуальные угрозы. В свою очередь члены Союза готовы оказать материальную и финансовую помощь.
ЧИТАЙТЕ ДОМА
Городские библиотеки Екатеринбурга с 18 марта закрылись на время эпидемии коронавируса в мире. При этом, они продолжат работать удаленно.
Каждую пятницу сотрудники библиотек будут выкладывать в группах в социальных сетях видео с прочтением отрывков из новых и известных книг. Записи можно будет найти по хештегу #ПробникКниг, а детям будут читать сказки в режиме онлайн.
Горожане, которые забрали книги домой, могут продлить пользование на сайте Муниципального объединения библиотек Екатеринбурга, а также просто позвонив по телефону 358 15 62.
Также с 23 марта временно закрывает свои двери для посетителей Ельцин Центр.
Ельцин Центр полностью прекратит работуФото: Алексей БУЛАТОВ
КАРНАВАЛА НЕ БУДЕТ
Из-за угрозы распространения коронавируса в Екатеринбурге отменили или перенесли несколько развлекательных мероприятий.
Так, 22 марта на горнолыжном комплексе «Уктус» не состоится аквашоу Red Bull Jump & Freeze («Прыгни и замерзни»). Ежегодный «Тотальный диктант» в Екатеринбурге перенесли с апреля на осень 2020 года.
Отменены или перенесены концерты музыканта Гару, группы «Кипелов», группы «Мельница», Олега Газманова (он должен был выступить и в Нижнем Тагиле), а также спектакли «Квартета И», «Чапаев и Пустота», гастроли Константина Хабенского и театра «Современник». Концерт группы «Любэ» перенесли со 2 апреля на 13 мая.
КОРОНАВИРУС И «МУСОРНАЯ РЕФОРМА»
Жителям частного сектора, где нет контейнерных площадок в Восточной зоне Свердловской области, в которую входит и Екатеринбург, региональный оператор ЕМУП «Спецавтобаза» прекратило выдачу специальный пакетов.
- Это временная мера, мы вынуждены пойти на такой шаг, чтобы не подвергать риску жизнь и здоровье людей. Пакеты можно получить в обособленных подразделениях регоператора, либо центральном офисе по адресу: Екатеринбург, улица Посадская, 3 с понедельника по четверг с 8 до 17 часов, в пятницу с 8 до 16 часов. Для этого нужно предъявить паспорт и квитанцию на оплату услуги «Обращение с ТКО», - рассказывает заместитель директора по коммерческим вопросам ЕМУП Спецавтобаза Алексей Бланков.
КУДА ЗВОНИТЬ ПО КОРОНАВИРУСУ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ И СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Бесплатная федеральная «горячая линия» - 8 800 2000 112.
Отдельная «горячая линия» Роспотребнадзора по Свердловской области – 8 800 555 49 43.
Министерство общественной безопасности Свердловской области – 8 343 312 08 81 или 112.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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