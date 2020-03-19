2020-03-19T14:52:04+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус на Урале: за отказ от карантина - штраф 10 тысяч рублей

В Свердловской области зафиксировано десять случаев нарушения карантина
Данил СВЕЧКОВЛев ИСТОМИН
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В Екатеринбурге сделали акцент на дезинфекцииВ Екатеринбурге сделали акцент на дезинфекцииФото: Алексей БУЛАТОВ
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Жителей Свердловской области, которые отказываются проходить карантин по коронавирусу, либо нарушают карантинный режим, ждет штраф в 10 тысяч рублей.

Всего на сегодняшний день, по словам вице-губернатора региона Павла Крекова, зафиксировано 10 эпизодов нарушения карантина. В нескольких случаях людей приходилось отправлять на карантин через суд. Всего зафиксировано три таких случая.

При этом, штрафы пока никому не выписывали, ограничиваясь устным предупреждением. В ближайшее время на карантин закроют все больницы Свердловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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