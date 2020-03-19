Коронавирус на Урале: за отказ от карантина - штраф 10 тысяч рублей
Жителей Свердловской области, которые отказываются проходить карантин по коронавирусу, либо нарушают карантинный режим, ждет штраф в 10 тысяч рублей.
Всего на сегодняшний день, по словам вице-губернатора региона Павла Крекова, зафиксировано 10 эпизодов нарушения карантина. В нескольких случаях людей приходилось отправлять на карантин через суд. Всего зафиксировано три таких случая.
При этом, штрафы пока никому не выписывали, ограничиваясь устным предупреждением. В ближайшее время на карантин закроют все больницы Свердловской области.
ИСТОЧНИК KP.RU
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