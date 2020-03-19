Коронавирус на Урале: все больницы закроют на карантин
Из-за угрозы распространения коронавируса в Свердловской области в ближайшее время закроют на карантин все больницы.
- В этом нет ничего особенного, это обычная практика, - заверил вице-губернатор региона Павел Креков.
При этом, внутренних случаев заражением коронавирусной инфекцией в Свердловской области на 19 марта не зафиксировано. Тех, кто прилетает на Урал из других стран, с сегодняшнего дня будут закрывать дома на двухнедельный карантин. Если же эти люди контактировали с заболевшими, то их госпитализируют.
Также Павел Креков отметил, что ситуация с продовольствием в Свердловской области стабильная. Если полки магазинов опустеют вечером, то утром снова наполнятся продуктами.
Всего на данный момент в Свердловской области госпитализировано 86 человек: 84 находятся в Городской клинической больнице №40 в Екатеринбурге, 1 – в Каменске-Уральском, еще один – в Новой Ляле.
ИСТОЧНИК KP.RU
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