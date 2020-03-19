2020-03-19T14:44:42+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус на Урале: все больницы закроют на карантин

Об этом сообщил вице-губернатор Свердловской области
Данил СВЕЧКОВЛев ИСТОМИН
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Уральцев госпитализируют в случае, если был контакт с зараженными людьмиУральцев госпитализируют в случае, если был контакт с зараженными людьмиФото: Алексей БУЛАТОВ
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Из-за угрозы распространения коронавируса в Свердловской области в ближайшее время закроют на карантин все больницы.

- В этом нет ничего особенного, это обычная практика, - заверил вице-губернатор региона Павел Креков.

При этом, внутренних случаев заражением коронавирусной инфекцией в Свердловской области на 19 марта не зафиксировано. Тех, кто прилетает на Урал из других стран, с сегодняшнего дня будут закрывать дома на двухнедельный карантин. Если же эти люди контактировали с заболевшими, то их госпитализируют.

Также Павел Креков отметил, что ситуация с продовольствием в Свердловской области стабильная. Если полки магазинов опустеют вечером, то утром снова наполнятся продуктами.

Всего на данный момент в Свердловской области госпитализировано 86 человек: 84 находятся в Городской клинической больнице №40 в Екатеринбурге, 1 – в Каменске-Уральском, еще один – в Новой Ляле.

ИСТОЧНИК KP.RU

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