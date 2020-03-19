Коронавирус на Урале: ТЦ Екатеринбурга продолжат работу в обычном режиме

19 Март 2020 2020-03-19T14:22:48+03:00

Оснований для закрытия крупных торговых точек пока нет

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Торговые центры в Екатеринбурге продолжат работу в обычном режиме, в ближайшие дни их не станут закрывать из-за угрозы распространения коронавируса. Между тем, часть кинотеатров города опубликовали меморандум, по которому обязались не продавать больше 50 билетов на один сеанс.

На сегодняшний день в Екатеринбурге до 12 апреля полностью прекратил работу ККТ «Космос», остальные кинотеатры продолжают работу.

Также вице-губернатор Свердловской области Павел Креков 19 марта 2020 года прокомментировал повышенный спрос на продукты питания в регионе. По его словам, такая ситуация не приведет к дефициту продовольственных товаров, так как склады заполнены продукцией.

- Ажиотажный спрос есть, но круп сегодня достаточно, запасов продовольствия хватает, - подчеркнул Павел Креков. – Если вечером полки в магазинах опустеют, то к утру снова будут полными.

ИСТОЧНИК KP.RU