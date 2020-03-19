Из-за коронавируса в подъездах Екатеринбурга стали дезинфицировать кнопки лифтов и перила

Из-за ситуации с коронавирусом в подъездах Екатеринбурга станет чуточку чище. После того как в Свердловской области был введен режим повышенной готовности, оперативный штаб по профилактике инфекции ввел обязательство для всех управляющих компаний - дополнительно обрабатывать подъезды жилых домов дезинфицирующими растворами. В голову сразу приходит следующая картина: люди с противогазами и в костюмах химзащиты идут по подъезду, опрыскивая пол, стены и потолок химикатами, убивающими вирус. Однако на деле все оказалось гораздо прозаичнее. «Комсомолка» посмотрела, как проводят обработку в одном из домов в микрорайоне Академический.

ХЛОРКУ НЕ ИСПОЛЬЗУЮТ

Никаких противогазов и костюмов. Нужды в них нет, уверяют коммунальщики. Поэтому перед нами развернулась достаточно бытовая картина: сотрудница клининговой компании в синем комбинезоне шваброй с насадкой натирает пол и дополнительно протирает тряпочкой перила, ручки дверей и панель с кнопками в лифте. Даже едкий запах хлорки не бьет в нос. Коммунальщики уверяют, что сейчас есть средства получше, и без такого ядреного запаха, от которого страдал бы весь дом.

Дезинфекция должна проводиться и на панелях в лифтах.Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Все контактные поверхности у нас обрабатываются дезинфицирующим средством «Део-бактер», - объясняет Татьяна Алферова, технический директор клининговой компании «Чистый дом». - Мы заливаем его в распылитель, потом наносим на салфетку и протираем ручки дверей, кнопки в лифте, перила. Входные зоны в подъездах.

Кроме того, говорят коммунальщики, полы они моют по-новому. Ведра с водой в подъезде уже и не встретить. Вместо него швабра со съемными насадками, так называемыми «мопами». Их у уборщицы сразу несколько штук. По одной на каждый этаж.

- Перед уборкой и после нее мы отправляем насадки в стиральную машину и стираем с обеззараживающим средством, - объясняет Елена Гребенцова, руководитель подразделения ЖКХ клининговой компании «Чистый дом». - После этого она становится влажной и ею снова можно протирать полы на этаже.

Каждая управляющая компания сама решает, как она будет дезинфицировать подъезды своих домов. В Академическом, например, полы моют с помощью таких насадок на швабру.Фото: Алексей БУЛАТОВ

КУДА ЗВОНИТЬ, ЕСЛИ НЕ УБИРАЮТ

Однако дом дому рознь, и далеко не в каждом подъезде, как в высотках «Академического», есть подсобное помещение со стиральной машиной, чтобы дезинфицировать насадки на швабры. В мэрии на это отвечают, что какого-то единого стандарта уборки подъездов нет. Однако обязательно каждый день, какой бы это дом ни был, в подъезде должна проводиться дезинфицирующая обработка поверхностей, к которым люди прикасаются руками. А как это делать, должна решать каждая УК самостоятельно.

- Поручение об обработке дано всем управляющим компаниям Екатеринбурга. И с сегодняшнего дня ведется проверка, как выполняются данные меры. Проверяет Управление жилищного и коммунального хозяйства администрации Екатеринбурга, - пояснили в пресс-службе администрации города. - Если обработка не производится, то можно пожаловаться в саму управляющую компанию, так как обычно моет не она, а сотрудники нанятой ею клининговой компании. Второй вариант - можно пожаловаться в управление ЖКХ по тел.: +7 (343) 376-41-83. Либо на сайте администрации города «Екатеринбург.рф» можно оставить обращение в разделе «Электронная приемная».