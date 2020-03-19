2020-03-19T12:42:14+03:00
Общество

На «горячую линию» по коронавирусу позвонили больше тысячи человек

Всех их интересует текущая обстановка в регионе и ограничения, введенные из-за вируса
Мария Трапезникова
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На Урале работает "горячая линия" по вопросам коронавирусаНа Урале работает "горячая линия" по вопросам коронавирусаФото: Михаил ФРОЛОВ
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В Свердловской области работает «горячая линия», на которой специалисты могут проконсультировать по всем интересующим вопросам, касающимся коронавируса. И по телефону 112 обратилось уже больше 1,2 тысячи человек, в том числе - вернувшихся из зарубежных поездок. Только за минувшие сутки операторы обработали 755 звонков.

- Чаще всего люди уточняют, какие ограничения из-за ситуации с коронавирусом введены в Свердловской области, текущую эпидемиологическую обстановку в регионе, правила изоляции после посещения неблагополучных по COVID-19 стран, - рассказали в региональном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

Напомним, что в Екатеринбурге есть первый случай заражения коронавирусом. Девушка вернулась из Италии и спустя несколько дней почувствовала недомогание. Она позвонила на «горячую линию», после чего ее госпитализировали в ГКБ №40. Сейчас ее состояние стабильно, а вчера губернатор Куйвашев ввел на территории региона режим повышенной опасности.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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