На «горячую линию» по коронавирусу позвонили больше тысячи человек
В Свердловской области работает «горячая линия», на которой специалисты могут проконсультировать по всем интересующим вопросам, касающимся коронавируса. И по телефону 112 обратилось уже больше 1,2 тысячи человек, в том числе - вернувшихся из зарубежных поездок. Только за минувшие сутки операторы обработали 755 звонков.
- Чаще всего люди уточняют, какие ограничения из-за ситуации с коронавирусом введены в Свердловской области, текущую эпидемиологическую обстановку в регионе, правила изоляции после посещения неблагополучных по COVID-19 стран, - рассказали в региональном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.
Напомним, что в Екатеринбурге есть первый случай заражения коронавирусом. Девушка вернулась из Италии и спустя несколько дней почувствовала недомогание. Она позвонила на «горячую линию», после чего ее госпитализировали в ГКБ №40. Сейчас ее состояние стабильно, а вчера губернатор Куйвашев ввел на территории региона режим повышенной опасности.
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ИСТОЧНИК KP.RU