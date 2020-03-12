В Екатеринбурге отменили массовые мероприятия: что будет с концертами и спортивными мероприятиями

10 марта мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о введении временного запрета на проведение в столице массовых мероприятий с участием более 5 тыс. человек. Вслед за Москвой, 11 марта, аналогичное решение было принято и в Свердловской области. Связано это с карантинными мерами, которые принимаются во всем мире, в качестве профилактики коронавируса. Временный запрет пока будет действителен в течение месяца - до 11 апреля. «Комсомолка» узнала, ждать ли уральскому зрителю отмены концертов.

ПУСТЫЕ ТРИБУНЫ?

Буквально за день до введения запрета в Екатеринбурге уже отменили Международный турнир по дзюдо «Большой шлем»-2020, который должен был пройти с 13 по 15 марта. В международной федерации дзюдо тогда объяснили, что такое решение было связано с распространением коронавируса в Европе. А на турнир, на секундочку, заявились более 600 спортсменов. В том числе из Южной Кореи, Италии и Китая. Что касается зрителей, их набралось бы меньше пяти тысяч.

Билеты на игру с "Рубином" перестали продавать.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Чего не скажешь о матчах ФК «Урал». Трибуны «Екатеринбург-Арены» рассчитаны на 15 тысяч зрителей. Ближайший матч уже 21 марта. «Урал» будет играть с казанским «Рубином». Но увидеть это смогут, увы, не все болельщики.

- Мы были вынуждены приостановить продажу билетов 12 марта. На сегодняшний день у нас продано 4700 билетов, - рассказывает пресс-секретарь ФК «Урал» Никита Медведевских. - Мы думали вообще проводить матч с пустыми трибунами, как это сделали другие клубы. Но все-таки решили дать зрителям увидеть игру. Пока мы укладываемся в это число, не переходя ограничений

Еще два матча, должны пройти на «Екатеринбург-Арене» с ФК «Тамбов» и «Динамо» в то время, пока действует ограничение. Судьба этих мероприятий еще не решена.

На "Уральце" кроме турнира по ММА ничего не отменяли.Фото: Алексей БУЛАТОВ

КРК «Уралец» вмещает 5500 зрителей. На этой площадке, как правило, проходят ледовые шоу, концерты и играет ХК «Автомобилист». Однако свердловские хоккеисты вылетели из борьбы за Кубок Гагарина.

- Последняя игра на «Уральце» была 10 марта, сейчас на ближайший месяц мы не планируем ничего крупного. Об ограничении мы знаем, будем расписывать мероприятия с учетом новых правил, - заверили в пресс-службе КРК «Уралец».

И все-таки одно спортивное мероприятие пришлось отменить. Речь о турнире RCC8. Главной звездой вечера должен был стать известный боец ММА из Омска Александра Шлеменко.

Александр Шлеменко не приедет в Екатеринбург на турнир по ММАФото: Алексей БУЛАТОВ

- Мы приняли решение заменить апрельский номерной турнир на турнир серии Intro. Пройдет он 25 апреля в «Академии единоборств РМК», она соответствует текущим требованиям по количеству зрителей и участников. Кто возглавит шоу пока рано говорить, но это однозначно будет не Александр Шлеменко, - объявил директор лиги смешанных единоборств RCC Николай Клименко.

Когда же состоится RCC8 сами организаторы не знают, но говорят, пока ситуация с коронавирусом не успокоится.

КОНЦЕРТАМ БЫТЬ

Что же касается концертов и спектаклей, то последние как правило проходят во Дворце молодежи и кино-концертном зале «Космос». Что первая, что вторая площадка вмещают до 2000 зрителей. А значит никаких отмен не будет.

- У нас все в порядке, все по графику, - в один голос твердят представители концертных агентств.

Периодически концерты проходят и на «Екатеринбург-Экспо». Эта площадка может вместить больше пяти тысяч зрителей. В минувший понедельник на ней выступал скандальный лидер немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн. Концерт прошел при полном аншлаге. К слову, свое выступление в Москве 15 марта Тиллю пришлось разделить на два - первый концерт пройдет в 15:00, а второй – в 19 часов того же дня.

Концерт Тимы Белорусских состоится. Фото: СОЦСЕТИ

Кроме того, уже несколько месяцев по городу весят афиши кумира молодежи – Тимы Белорусских. Исполнитель «Незабудки» выйдет на сцену «Экспо» уже 13 марта, а свободных билетов осталось около пятидесяти. Но организаторы концерта уверенно заявляют - отмены не будет. Билетов продано меньше, чем 5000.

Еще одно массовое мероприятие попадает под угрозу – концерт Максима Фадеева. Но до него еще почти месяц (музыкант приедет в Екатеринбург 24 апреля – прим.ред.). Но пока решение об отмене еще не принято, билеты все также продаются в кассах города.

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