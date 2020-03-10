2020-03-10T08:07:26+03:00
Спорт

В Екатеринбурге отменили турнир по дзюдо «Большой шлем»

Мероприятие должно было пройти с 13 по 15 марта
Мария Трапезникова
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Фото: пресс-служба турнира "Большой шлем"Фото: пресс-служба турнира "Большой шлем"
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В Екатеринбурге окончательно отменили проведение международного турнира по дзюдо «Большой шлем-202». Такое решение приняла международная федерация дзюдо.

- Такое решение связано с распространением коронавируса в Европе и теми карантинными мерами, которые принимаются во всем мире, - рассказал в пресс-службе турнира. – Кроме Екатеринбурга, отмена соревнований коснулась Тбилиси и Анталии – города должны были принять Гран-при в конце марта и начале апреля. При этом, те соревнования, которые планируются на май и июнь, пока стоят в календаре федерации.

Напомним, турнир должен был пройти в Екатеринбурге с 13 по 15 марта, а количество спортсменов, пожавших заявки на участие, перевалило за 600 человек. А чуть раньше оргкомитет принял решение, что «Большой шлем» пройдет без зрителей – по рекомендации Роспотрбнадзора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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