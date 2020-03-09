Из-за ситуации с коронавирусом в мире, зрителей не пустят на международный турнир по дзюдо «Большой шлем – 2020» в Екатеринбурге

9 Март 2020 2020-03-09T09:55:11+03:00

Также до соревнований не допустят спортсменов, которые были в Италии, Китае, Южной Корее и Иране за две недели до прохождения границы с Россией. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Также до участия не допустят спортсменов из стран, сильнее всего пострадавших от вируса

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Любителям дзюдо из Екатеринбурга, которые собирались с 13 по 15 марта сидеть на трибунах международного турнира «Большой шлем – 2020», придется искать себе другое занятие, ну или следить за турниром удаленно в прямом эфире по телевизору или в Интернете. Дело в том, что организаторы состязаний решили, что проведут их без зрителей. Причина - ситуация с коронавирусом в мире.

- Такое решение было принято по рекомендации Роспотребнадзора, - сообщают организаторы. - Повышенное внимание будет и к самим спортсменам. Уральская столица уже ждет 587 атлетов из 90 стран, в том числе 56 представителей сборной команды России. С учетом того, что неделю назад в Марокко был отменен Гран-при 2020, количество спортсменов может увеличиться.

Также стало известно, что сборные команды стран, больше всего пострадавших от коронавируса - Италии, Китая, Южной Кореи и Ирана - не приедут на турнир в Екатеринбург.

- Более того, любые другие спортсмены, которые были в этих странах за две недели до прохождения границы с Россией, не будут допущены до соревнований, - добавили организаторы.

ИСТОЧНИК KP.RU