2020-03-11T18:28:49+03:00
Общество

Чтобы не пустить коронавирус, в Свердловской области запретили мероприятия численностью больше 5000 человек

Ограничение вводится до конца апреля, но может быть и продлено
Данил СВЕЧКОВ
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В Свердловской области нет ни одного случая заражения коронавирусом, отмечают в региональном правительстве.В Свердловской области нет ни одного случая заражения коронавирусом, отмечают в региональном правительстве.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Вслед за Москвой, в которой до 10 апреля запретили все массовые мероприятия численностью больше пяти тысяч человек, аналогичные меры по профилактике коронавируса, ввели и на Урале. Такое решение сегодня, 11 марта приняла противоэпидемиологическая комиссия под руководством губернатора Евгения Куйвашева.

- Глава региона подчеркнул, что эпидемиологическая ситуация на Среднем Урале сегодня остается стабильной, - сообщают в Департаменте информационной политики Свердловской области. - Для этого приняты все необходимые профилактические меры: созданы запасы лекарственных препаратов, средств индивидуальной защиты – масок и перчаток.

Также сейчас всех граждан, прибывающих из стран зон риска, наблюдают врачи. К таким странам относятся Испания, Германия, Франция, Италия, Иран, Южная Корея и Китай. В региональном правительстве отмечают, что благодаря этому на территории области до сих пор не было ни одного случая заражения коронавирусом.

Заседание противоэпидемиологической комиссии прошло под руководством губернатора Евгения Куйвашева. Фото: Департамент информационной политики Свердловской области.

Заседание противоэпидемиологической комиссии прошло под руководством губернатора Евгения Куйвашева. Фото: Департамент информационной политики Свердловской области.

- Прошу все уполномоченные органы и медицинские организации региона предельно внимательно относиться к каждому случаю заболеваний граждан ОРВИ, в необходимых случаях проводить диагностику заболевших на предмет возможного выявления коронавирусной инфекции, обеспечить комплекс профилактических мероприятий, - сказал на заседании комиссии Евгений Куйвашев.

Если же говорить про запрет на массовые мероприятия, численностью до пяти тысяч человек, то в первую очередь тут речь идет о тех из них, которые проходят на стадионах. С такими ограничениями нам пока жить до конца апреля. Но срок их действия могут и продлить в случае необходимости, отмечают в региональном правительстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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