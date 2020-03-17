Какие меры принимает Екатеринбург в борьбе с коронавирусом: «учебный» карантин, отмена концертов и установка тепловизоров

С начала года на территории Свердловской области медики зафиксировали 86 людей с подозрением на коронавирус. В основном это туристы и те, кто приехал из стран, где были зафиксированы случаи заражения COVID-19. У приезжих появились симптомы ОРВИ и гриппа. Коронавирус у них не подтвердился. Сегодня в регионе под наблюдением остаются 442 человека.

- На 9:00 часов 17 марта 2020 года на территории Свердловской области не зарегистрировано подтвержденных случаев заболевания, вызванных коронавирусной инфекцией (COVID-2019), - отчитываются в областном Минздраве.

Между тем, областные и городские власти принимают различные меры, чтобы зараза не попала на территорию Свердловской области. А именно:

1. Школы и вузы закрываются на карантин. С 17 марта всех школьников переводят на дистанционное обучение – решение будет действовать до особого распоряжения мэрии. Точно также решили поступить некоторые вузы Екатеринбурга – так, на три недели двери закрыл УГГУ. В УрФУ около семи тысяч студентов переведены в режим online – это студенты-иностранцы, а также те, кто учатся по очно-заочной форме обучения. Остальные студенты продолжают ходить на пары.

Детские сады продолжают работать как обычно. Но для безопасности в садиках будут приняты дополнительные меры: в помещениях будет проводиться дезинфекция и контроль температурного режима.

2. Отмена концертов и других массовых мероприятий. Сейчас в регионе запрещено проводить массовые мероприятия численностью до пяти тысяч человек. Но накануне глава Екатеринбурга Александр Высокинский предложил запретить проведение всех массовых мероприятий численностью больше тысячи человек. К совету уже прислушалось руководство МВЦ «Екатеринбург-Экспо». В частности, ближайший концерт на этой площадке «Музыка в темноте», который запланирован на 21 марта, пройдет в два этапа. Концерт Дельфина, который должен был пройти в «Теле-Клубе» 20 марта, переносится на осень. Точно также, как и концерт канадского исполнителя Garou, который должен был выступить в Космосе 21 марта.

3. Установка тепловизоров. В аэропорту Кольцово, на ЖД вокзале, метро и автовокзалах в ближайшее время будет установлены тепловизоры для измерения температуры пассажиров.

В Свердловской области работают три «горячие линии»Фото: Михаил ФРОЛОВ

4. Обработка общественного транспорта. В городе также усилили санобработку автобусов, трамваев и троллейбусов – весь подвижный состав будет дезинфицироваться средствами, утвержденными Роспотребнадзором. Всем кондукторам посоветовали работать в масках и перчатках. Такие же рекомендации получили все Управляющие компании, которым придется дезинфицировать подъезды и места общего пользования.

5. Отмена рейсов в страны Азии и Европы. Сразу несколько крупных российских авиакомпаний прекратили полеты из Екатеринбурга по этим направлениям. В частности «Уральские авиалинии»приостанавливают рейсы в Китай, Италию, Францию, Австрию, Израиль, Таиланд, Индию и другие страны. То же самое делают «Победа», S7, «Аэрофлот». Всем купившим билеты предлагают вернуть деньги или перенести перелет на позднее время.

- Авиакомпания «Уральские авиалинии» предлагает пассажирам отмененных рейсов оформить вынужденный возврат без штрафов и удержаний, - говорят в пресс-службе авиакомпании. - Для оформления возврата денежных средств необходимо обратиться по месту приобретения авиабилетов.

6. Водят особые меры профилактики для туристов. Особенно для тех, кто вернулся из Италии, Германии, Франции, Испании, Южной Кореи и Китая. Специалистами Роспотребнадзора для них рекомендован двухнедельный домашний карантин. Горожанам советуют при появлении первых симптомов ОРВИ или гриппа, позвонить на «горячую линию» по телефону Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43, Минздрава: 8-800-1000-153, либо по единой «горячей линии» Свердловской области - 112.