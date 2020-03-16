2020-03-16T14:25:07+03:00
Общество

Высокинский предложил отменить в Екатеринбурге все мероприятия больше тысячи человек

Мэр провел заседание оперативного штаба по коронавирусу, рассказываем об итогах
Мария Трапезникова
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Высокинский предложил отменить в Екатеринбурге все мероприятия больше тысячи человекВысокинский предложил отменить в Екатеринбурге все мероприятия больше тысячи человекФото: Алексей БУЛАТОВ
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Глава Екатеринбурга Александр Высокинский сегодня днем провел заседание оперативного штаба по коронавирусу, на котором вынес сразу несколько важных решений. Кого-то они обрадуют, кого-то – не очень. Рассказываем о каждом вкратце.

Во-первых, все муниципальные школы и детские сады с завтрашнего дня, 17 марта, временно переведены на дистанционное обучение. Для дошкольников ввели карантин, а школьникам пообещали онлайн-уроки. Кроме того, временно приостановили работы спортивные школы и секции, бассейны, школы искусств и учреждения дополнительного образования.

Во-вторых, Высокинский предложил запретить групповые выезды школьников во время каникул, отменить все мероприятия с участием больше тысячи человек. Предприятиям сферы услуг порекомендуют не проводить массовые мероприятия, а горожанам – временно не ходить в ТЦ.

В-третьих, аэропорт Кольцово, ЖД вокзал, автовокзалы и метро получат тепловизоры для измерения температуры пассажиров. Подвижной состав общественного транспорта будет ежедневно перед выходом обрабатываться дезинфицирующими средствами, утвержденными Роспотребнадзором. Всем кондукторам порекомендовали носить маски и работать в перчатках.

В-четвертых, всем УК будут выданы рекомендации по обработке мест общего пользования в домах с помощью дезинфицирующих средств.

Пока что все эти меры вводятся с завтрашнего дня, 17 марта, на неопределенный срок – после согласования с областным штабом будет подписано соответствующее постановление мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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