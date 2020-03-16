Внеплановые каникулы: в Екатеринбурге все школы и детсады посадили на карантин

Начиная с завтрашнего дня, 17 марта, все школы и детские сады Екатеринбурга закрываются на карантин. Об этом официально рассказали в управлении образования города. О том, на какой срок будут закрыты учебные заведения, пока неизвестно. Такое решение будет действовать до особого распоряжения в мэрии.

- Школьники будут учиться дистанционно, а воспитанники детских садов садятся на карантин, - подтвердили «КП-Екатеринбург».

Вместе с тем, в управлении образования отметили, что такое распоряжение касается только муниципальных детских садов и школ, частные же должны принимать решение самостоятельно: закрываться или нет.

Кстати, не только детям власти устроили внеплановые каникулы: «повезло» студентам Уральского федерального университета. Ректор УрФУ принял решение перевести на дистанционное обучение пока что семь тысяч человек. Переводить ли остальных студентов, включая «очников», будет принято в зависимости от нормативных актов региональных и федеральных властей и от развития эпидемиологической ситуации. Но сам университет продолжает работать в штатном режиме.

А вот студенты Уральского горного университета получили сразу три недели карантина, которые начались с сегодняшнего дня, 16 марта. Помимо этого, в декаде отменено участие всех иностранных делегаций. Студенты УГГУ из Китая переведены на дистанционное обучение со 2 марта.