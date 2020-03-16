2020-03-16T10:15:56+03:00
Общество

Еще один уральский вуз перешел на «удаленку»

Студентам УГГУ устроили внеплановые каникулы на три недели
Мария Трапезникова
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Фото: Google MapsФото: Google Maps
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Еще один уральский вуз принял решение временно перевести своих студентов на дистанционное обучение. Так, вынужденные трехнедельные каникулы начнутся в студентов УГГУ с сегодняшнего дня, 16 марта. Уже с 6 апреля «горняки» перейдут на электронную форму обучения.

- Кроме того, Горный университет корректирует обширную программу внеучебных мероприятий. Традиционный масштабный научно-производственный форум – Уральская горнопромышленная декада, - который стартует 2 апреля, пройдет в сокращенном варианте, - рассказали в пресс-службе УГГУ.

Помимо этого, в декаде отменено участие всех иностранных делегаций. Студенты УГГУ из Китая переведены на дистанционное обучение со 2 марта.

Напомним, сегодня стало известно, что студенты УрФУ тоже переводятся на дистанционное обучение – пока что известно только о семи тысячах обучающихся. С остальными планируют решить ситуацию в ближайшее время.

ИСТОЧНИК KP.RU

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