УрФУ переводит студентов в режим online из-за коронавируса

16 Март 2020 2020-03-16T08:09:57+03:00

Пока что на домашнее обучение отправили семь тысяч человек

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Уральский федеральный университет решил перевести часть студентов на дистанционное обучение – в целом, около семи тысяч человек. Переводить ли остальных студентов, включая «очников», будет принято в зависимости от нормативных актов региональных и федеральных властей и от развития эпидемиологической ситуации.

Вместе с тем, на сегодняшний день университет продолжает работать в штатном режиме. В вузе проводится полный комплекс санитарно-эпидемиологических мер.

- Дистанционная форма — технология, внедренная в образовательный процесс вуза, позволяющая студентам осваивать программы в полном объеме. Перевод на нее должен быть продуманным, так как зависит от множества факторов, — отмечает ректор УрФУ Виктор Кокшаров. — Необходимо обеспечить готовность информационных ресурсов, а также соблюдение учебных планов.

Как сообщают в пресс-службе вуза, УрФУ вошел в общероссийскую рабочую группу по организации дистанционного обучения в нынешней обстановке.

- В целях защиты здоровья обучающихся, работников образовательных и научных организаций, в связи с неблагополучной ситуацией по новой коронавирусной инфекции министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков подписал приказ, в котором рекомендуется организовать обучение студентов вне места нахождения вузов, в том числе обеспечить освоение ими образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, - добавили в пресс-службе УрФУ.

ИСТОЧНИК KP.RU