Концерты Дельфина и Garou в Екатеринбурге переносятся на осень

17 Март 2020 2020-03-17T11:43:33+03:00

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Изменения в связи с эпидемиологической обстановкой в мире и в Екатеринбурге в частности затрагивают не только на крупных фестивалях и спортивных матчах. Так, «КП-Екатеринбург» стало известно, что концерты Дельфина и Garou переносятся на осень, но конкретной даты пока что не назначено.

- Музыкант Garou поспешил обратно на родину, в Канаду, из-за того, что там в ближайшее время планируется закрытие границ из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки, - рассказали «Комсомолке» организаторы.

Напомним, концерт Дельфина должен был пройти через три дня, 20 марта, в «Теле-Клубе». Билеты на него стартовали от 1500 рублей. Выступление Garou было назначено на 21 марта и должно было состояться на площадке ККТ «Космос». Все билеты, которые были куплены на эти концерты, будут действительны в перенесенную дату.

ИСТОЧНИК KP.RU