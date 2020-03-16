16 Март 2020 2020-03-16T17:45:40+03:00

При этом школьников все же отправят на дистанционное обучение

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Детские сады в Екатеринбурге не будут закрывать на карантин. Дошкольные учреждения будут работать в штатном режиме. Как рассказали в Департаменте образования Екатеринбурга, карантин в детских садах будут, как и прежде вводится только в тех случаях, если уровень заболевших детей по ОРВИ и гриппу превысит 20% от общего количества. Для безопасности малышей в дошкольных учреждениях усилили противоэпидемиологический режим.

- Он включает осмотр с целью выявления заболевших, усиление контроля за соблюдением температурного режима, режимов текущей дезинфекции, с применением дезинфицирующих средств и обеззараживание воздушной среды. Также обеспечен контроль по допуску к работе сотрудников с симптомами ОРВИ, - рассказали в Департаменте образования Екатеринбурга.

При этом школьников все же отправят с завтрашнего дня на дистанционное обучение. Руководителям образовательных учреждений уже направили необходимую информацию. О том, на какой срок будут закрыты учебные заведения, пока неизвестно. Такое решение будет действовать до особого распоряжения в мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU