16 Март 2020 2020-03-16T10:36:10+03:00

В Екатеринбурге все школы и детсады посадили на карантин Фото: Алексей БУЛАТОВ

О том, на какой срок они будут закрыты, неизвестно

Изменить размер текста: A A

Начиная с завтрашнего дня, 17 марта, все школы и детские сады Екатеринбурга закрываются на карантин. Об этом официально рассказали в управлении образования города. О том, на какой срок будут закрыты учебные заведения, пока неизвестно. Такое решение будет действовать до особого распоряжения в мэрии.

- Школьники будут учиться дистанционно, а воспитанники детских садов садятся на карантин, - подтвердили «КП-Екатеринбург» в управлении образования.

Напомним, что два вуза уже перешли на дистанционное обучение – так, УрФУ принял решение перевести в режим online пока что семь тысяч студентов. А вот УГГУ закрывает двери для всех студентов ровно на три недели.

ИСТОЧНИК KP.RU