442 уральца находятся под наблюдением врачей из-за подозрений на COVID-19

17 Март 2020 2020-03-17T10:27:02+03:00

такие цифры сегодня озвучили во время пресс-конференции, посвященной профилактике по борьбе с вирусом

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На сегодняшний день в Свердловской области под наблюдением врачей из-за подозрения на вирус COVID-19 находятся 442 человека. А с начала года медики сумели выявить 86 особо подозрительных случаев – ими стали свердловчане с симптомами ОРВИ и гриппа, которые вернулись из стран, где были зараженные. Вместе с тем в Роспотребнадзоре утверждают, что на территории региона по-прежнему нет ни одного заболевшего коронавирусом.

Заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков отметил, что из-за того, что в Тюменской области и Перми нашли заболевших, риск заразиться у уральцев возрастает. Но при этом паниковать не стоит.

- Людям нужно спокойно объяснять, что не происходит ничего инопланетного. Если правильно реагировать на ситуацию, риски сведены к минимуму, - отметил Креков. – Главное – это своевременное обращение к врачу, если есть симптомы ОРВИ и гриппа, и мытье рук.

Кстати, сегодня в больницу должны госпитализировать четырех жителей Екатеринбурга, которые контактировали с человеком, заболевшим COVID-19. Родители с детьми ехали с ним в одном поезде «Москва – Новый Уренгой» и сошли на территории Свердловской области. Добровольно ложиться под наблюдение врачей они отказались, поэтому пришлось добиваться госпитализации через суд.

ИСТОЧНИК KP.RU