Мам с дочками из Екатеринбурга, контактировавших с заболевшим COVID-19, через суд отправят на карантин

17 Март 2020 2020-03-17T09:07:28+03:00

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Четыре жителя Екатеринбурга, которые контактировали с человеком, у которого подтвердился новый тип COVID-19, в ближайшее время будут госпитализированы в больницу по решению суда. Об этом рассказал глава свердловского Роспотребнадзора Дмитрий Козловских во время пресс-конференции.

- Число заболевших с подтвержденным диагнозом по состоянию на вчерашний день – 93 человека. И в последнее время их число растет. Как и растет число контактировавших с ними, - рассказал Козловских. – Есть такие и в нашей области. Например, поезд Москва – Новый Уренгой, на котором ехали наши сограждане – там было шесть «контактных». Все шестеро сошли в Свердловской области.

Всех пассажиров оперативно отследили. Двух сразу же госпитализировали в Талице, а четверо из Екатеринбурга категорически отказывались от госпитализации. Глава регионального Роспотребнадзора добавил, что «вчера по суду решили вопрос об их принудительной госпитализации и сегодня их отправят в больницу».

Речь идет о двух мамах с дочерьми. Санврачи, которые пришли к ним домой, не сумели убедить их в том, что им требуется госпитализация и наблюдение, так как инкубационный период коронавируса – 14 дней. Поэтому пришлось прибегнуть к крайним мерам.

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ИСТОЧНИК KP.RU