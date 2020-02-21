2020-02-21T19:27:24+03:00
Общество

«Прилетели в страну в разгар эпидемии»: екатеринбурженка, у которой через суд госпитализировали детей из-за коронавируса, рассказала об отдыхе в Китае

31-летняя женщина не захотела отдать дочек в больницу, тогда Роспотребнадзору пришлось обращаться в суд
Евгений Стоянов
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Нам удалось найти маму девочек. Фото: соцсетиНам удалось найти маму девочек. Фото: соцсети
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Для жительницы Екатеринбурга 31-летней Елены Синцовой (имя изменено - Прим. Ред.) отпуск в Китае закончился судом и принудительным карантином. Женщина отдыхала в Поднебесной вместе с двумя дочками. 2 февраля семья вернулась в Екатеринбург. Как полагается медики в Кольцово туристку и ее детей проверили на коронавирус. Результат был отрицательный. Однако чуть позже у девочек, одной из которых 2 года, а другой 4, поднялась температура. Врачи поставили им диагноз ОРЗ.

- Мама обратилась к врачам 13 февраля. Тогда же медики посоветовали родителям положить девочек в больницу, но женщина написала отказ от госпитализации, - рассказывает «КП» источник в медицинских кругах.

Когда медики узнали, что дети недавно вернулись из Китая, то обратились в Роспотребнадзор. Это произошло 17 февраля. 18 февраля санитарные врачи выписали постановление о принудительной госпитализации, но мама девочек вновь проигнорировала это требование. После этого врачам пришлось обращаться в суд, чтобы принудительно доставить детей на лечение в инфекционную больницу. 21 февраля суд этот иск удовлетворил.

Девочки с родителями вернулись в Екатеринбург в начале февраля. Фото: соцсети

Девочки с родителями вернулись в Екатеринбург в начале февраля. Фото: соцсети

Нам удалось найти маму девочек. Но Елена не стала отвечать на вопросы корреспондента «КП».

Зато о своем недавнем отдыхе на китайском острове Хайнань она написала несколько подробных постов в соцсетях. Женщина была в курсе, что там бушует опасная эпидемия.

- Этот отпуск на острове Хайнань был для нас спонтанным приключением. Прилитев в страну в разгар эпидемии, мы оказались в пустынном, во всех смыслах, месте. Туристов мало, многие заведения закрыты, экскурсии отменены, китайцы не особо радостные, видимо ждут не дождутся, когда все уедут, - делится женщина у себя на странице во «Вконтакте».

Женщина знала о том, что в Китае бушует инфекция. Фото: соцсети

Женщина знала о том, что в Китае бушует инфекция. Фото: соцсети

Она добавила, что погода также подпортила отпуск, встретив их дождями.

- Наша поездка сократилась почти на три дня из-за эвакуации всех российских туристов, поэтому позагорать мы тоже не особо успели, хотя погода наладилась. Самое главное, конечно, что все живы и здоровы, - отметила Елена.

Елене отдых в Китае не понравился. Фото: соцсети

Елене отдых в Китае не понравился. Фото: соцсети

Свои размышления по поводу отдыха Елена продолжила уже в Instagram.

- В рейтинге стран, где я успела побывать, Китай занимает почетное последнее местов. Туда я больше ни ногой и никому не посоветую, - подытожила женщина.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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