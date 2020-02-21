2020-02-21T15:16:27+03:00
Общество

В Екатеринбурге принудительно изымут детей, у которых подозревают коронвирус

Малышей госпитализируют на карантин
Евгений Стоянов
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По приезде домой женщина и дочки чувствовали себя хорошо, а потом у малышек поднялась температураПо приезде домой женщина и дочки чувствовали себя хорошо, а потом у малышек поднялась температураФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Кировском районном суде Екатеринбурга 21 февраля проходит заседание, на котором решается вопрос о госпитализации двух детей, которых молодая мать 2 февраля привезла из Китая. Горожанка вместе с двумя дочками двух и четырех лет отдыхала в Поднебесной.

Спустя несколько дней после возвращения у детей началось недомогание, врачи даигностировали у них ОРЗ.

- От госпитализации детей их мама отказалась. На этой неделе из Детской городской поликлиники №13 в Роспотребнадзор пришло экстренное оповещение о том, что детей нужно срочно госпитализировать из-за подозрений на коронавирус.

Судебное заседание по коронавирусу.Заседание проходит 21 февраля в Кировском районном суде ЕкатеринбургаЕвгений Стоянов

Судья вынес решение о принудительной госпитализации детей на карантин. Решение пришлось вынести заочно, так как женщина не явилась в суд. Вечером сотрудники полиции и Роспотребнадзора поедут домой в женщине, чтобы принудительно доставить детей в больницу. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщили в суде.

Суд принял аналогичное решение и по второй девочке. - Принято решение об удовлетворении административного иска. Будут приняты меры принудительной госпитализации ребенка в 40-ю больницу по 26 февраля включительно, - рассказали "КП" в канцелярии Кировского районного суда.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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