В Екатеринбурге маму вместе с детьми через суд пытаются посадить на карантин из-за короновируса
Жительница Екатеринбурга 2 февраля прилетела из Китая в Екатеринбург. В Поднебесной уралочка отдыхала вместе с двумя маленькими дочерьми: одной из девочек – два годика, второй – четыре. По приезде домой дети чувствовали себя хорошо, а спустя несколько дней у девочек поднялась температура. Врачи диагностировали у них ОРЗ.
Судебное заседание по коронавирусу.Заседание проходит 21 февраля в Кировском районном суде ЕкатеринбургаЕвгений Стоянов
- Врачам женщина сказала, ч то дети недавно вернулись из Китая, - рассказывает «КП»-Екатеринбург источник в медицинском кругах. – Но от госпитализации детей женщина отказалась. На днях из Детской городской поликлиники №13 в Роспотребнадзор пришло экстренное оповещение о том что детей нужно срочно госпитализировать из-за подозрений на коронавирус.
В суд пришли сотрудники Роспотребнадзора. Фото: Евгений СТОЯНОВ
Однако добровольно ложиться в больницу женщина отказалась. В итоге сотрудники Роспотребнадзора обратились в Кировскй районный суд.
- Поскольку дети несовершеннолетние –процесс закрытый, - пояснили в канцелярии Кировского районного суда. – Уже принято решение по первому ребенку. Девочку принудительно доставтя в больницу сотрудники полиции и Роспотребнадзора.
Аналогичное решение было принято и по второй девочке. Детей должны госпитализировать в 40-ю больницу по 26 февраля включительно.
Кстати, сама женщина на суде не присутствовала.
В России - это третий такой случай. До этого из карантина сбежала жительница Санкт-Петербурга.
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ИСТОЧНИК KP.RU