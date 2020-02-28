«Нужно, чтобы общество знало»: стали известны анализы девочек, которых мама из Екатеринбурга не хотела отдавать в больницу из-за подозрений на коронавирус

Стали известны анализы юных екатеринбурженок, у которых врачи заподозрили коронавирус. Чтобы отправить малышек в больницу, медикам пришлось идти в суд.

2 февраля семья Елены (имя изменено. – Прим. Ред.) вернулась с отдыха на острове Хайнань. Женщина отдыхала в Китае вместе с мужем и двумя дочками – двух и четырех лет. Екатеринбурженку не напугало то, что в стране в этот момент бушевала эпидемия коронавируса.

По прилету в Кольцово, как полагается, возвратившихся туристов проверили. Коронавирус у них не подтвердился. Но позже дочки Елены стали температурить. Обычное ОРЗ, но врачи решили подстраховаться и поместить девочек в карантин на несколько дней. Женщина отказалась. Тогда медики обратились в суд, чтобы добиться принудительной госпитализации детей. 21 февраля суд удовлетворил это требование. В этот же день Елена отправилась с дочками в больницу, однако уже вечером решила покинуть медицинское учреждение. На следующей день домой к женщине пришла полиция.

- Врач мне сказала, что, конечно, мы вас задерживать не имеем права. Врачи и сами были в шоке от всех этих деятельностей судебных, - оправдывалась перед полицейскими Елена.

Тогда же она объяснила, почему не хотела ложиться с детьми в больницу.

В итоге силовики вежливо, но настойчиво попросили женщину собраться и ехать в больницу вместе с детьми.

- Я так понимаю, что особого выбора у меня нет, - вздыхала тогда женщина.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/762396" frameborder="0"></iframe> Домой к екатеринбурженке, отказавшейся отдавать детей в карантин из-за коронавируса, пришла полиция.Евгений Стоянов

На этот раз Елена не стала уходить из больницы домой.

В медицинском учреждении Елена и ее дочки провели чуть меньше недели. Домой их отпустили накануне – 27 февраля.

- Они сдали все анализы, вирус не подтвердился и их отпустили домой. Нужно сообщить обществу, чтобы люди не волновались, - рассказала в разговоре с «КП» одна из подруг Елены.

Информацию о том, что коронавирус у детей не подтвердился «КП-Екатеринбург» подтвердили в в региональном Роспотребнадзоре. Специалист-эксперт ведомства Анна Ожиганова уточнила, что маму с дочками выписали еще вчера.

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