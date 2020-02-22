«Боюсь, что в больнице дочек заразят»: домой к екатеринбурженке, отказавшейся отдавать детей в карантин из-за коронавируса, пришла полиция

В первом часу дня на лестничной клетке одного из домов Екатеринбурга появились сотрудники полиции. Они постучали в дверь, за которой живет Елена Синцова с детьми (имя и фамилия изменены, - Прим. Ред.) и вежливо попросили проехать с ними. Но не в отделение полиции, а в одну из палат 40-й больницы Екатеринбурга. Девочек Елены хотят положить в карантин на четыре дня.

- Я так понимаю, что выбора у меня особо нет, - сказала женщина, открыв дверь.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/762396" frameborder="0"></iframe> Домой к екатеринбурженке, отказавшейся отдавать детей в карантин из-за коронавируса, пришла полиция.Евгений Стоянов

2 февраля семья Елены вернулась с отдыха в Китае. Их, как полагается, проверили на коронавирус, но тот не подтвердился. Однако позже дети Елены стали температурить. Обычное ОРЗ, но врачи решили подстраховаться и поместить девочек в карантин на несколько дней. Женщина отказалась отдавать детей и тогда медики добились принудительной госпитализации через суд. В пятницу вечером, 21 февраля, дети уже должны были лежать в карантине, однако, как оказалось, женщина пришла с ними в больницу, сдала анализы и ушла домой с детьми. Поэтому в субботу к ней домой уже приехали сотрудники полиции.

В субботу к Елене домой пришли сотрудники полиции, чтобы отвезти ее детей в больницу в сопровождении медиков.Фото: Алексей БУЛАТОВ

2 февраля семья Елены вернулась с отдыха в Китае. Их, как полагается, проверили на коронавирус, но тот не подтвердился. Однако позже дети Елены стали температурить. Обычное ОРЗ, но врачи решили подстраховаться и поместить девочек в карантин на несколько дней. Женщина отказалась отдавать детей и тогда медики добились принудительной госпитализации через суд. В пятницу вечером, 21 февраля, дети уже должны были лежать в карантине, однако, как оказалось, женщина пришла с ними в больницу, сдала анализы и ушла домой с детьми. Поэтому в субботу к ней домой уже приехали сотрудники полиции.

- Врач мне сказала, что, конечно, мы вас задерживать не имеем права, - объяснила Елена свой поступок. - Врачи и сами в шоке от всех этих деятельностей судебных. Врач-инфекционист сказал, что у него такого еще не было. Нам еще сказали, что это ваше право отказаться и быть дома. И мы сдали анализы и уехали.

В карантине девочкам предстоит провести четыре дня.Фото: Алексей БУЛАТОВ

После этого сотрудники полиции вежливо поинтересовались у Елены, согласна ли она с ними проехаться до больницы на машине «скорой помощи» и дали ей 30 минут на то, чтобы собрать вещи детей.

- Брали анализы уже у нас. И я, и дети были здоровы, - отметила Елена и объяснила, почему она опасается отдавать детей в карантин. - Вообще я просто боюсь, что там детей заразят...

«Скорую» для детей вызвали сотрудники полиции.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Добавим, что карантин для детей Елены продлится до 26 февраля включительно. Также, как стало известно корреспондентам «КП-Екатеринбург», из-за того, что дети Елены некоторое время после возвращения из Китая, ходили в детский садик, группу из 20 детей пришлось временно закрыть на карантин, правда обычный, а не с содержанием в больнице под наблюдением врачей.

По решению суда, детей должны были положить в больницу под наблюдение врачей еще в пятницу вечером, но мама привезла их к медикам лишь для сдачи анализов, после чего забрала домой.Фото: Алексей БУЛАТОВ

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