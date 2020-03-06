2020-03-06T15:48:03+03:00
Общество

«Вернулась из Италии»: в Екатеринбурге снова через суд госпитализируют женщину с подозрением на коронавирус

Женщина отказывалась добровольно лечь в больницу
Евгений Стоянов
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В суд пришлось обратиться представителям РоспотребнадзораВ суд пришлось обратиться представителям РоспотребнадзораФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге снова через суд принудительно госпитализировали человека, у которого заподозрили коронавирус. Как рассказали «КП-Екатеринбург» в Кировском районном суде, речь идет о женщине, недавно вернувшейся из поездки в Италию. С административным иском в суд обратился региональный Роспотребнадзор.

- Административный иск о принудительной госпитализации удовлетворен. Женщину госпитализируют в инфекционное отделение 40-й больницы по 17 марта, - рассказали «КП» в канцелярии суда.

Представитель регионального Роспотребнадзора Анна Ожиганова в разговоре с «КП» рассказала, что у женщины были признаки ОРВИ, поэтому у нее заподозрили китайский коронавирус. Добровольно женщина ложиться в больницу не захотела, поэтому санитарным врачам пришлось идти в суд.

Стоит отметить, что Италия вырвалась на третье место в мире по числу заразившихся коронавирусом. Также там зафиксированы и смертельные случаи.

В России ситуация с распространением опасной инфекции полностью контролируема. В Свердловской области принимаются исчерпывающие меры для профилактики инфекции. В областном Минздраве сообщили, что на сегодняшний день под наблюдением врачей в Свердловской области находятся 162 человека. Это граждане КНР и уральцы, вернувшиеся из стран, где распространён вирус, в том числе из Китая, Италии, Германии. По результатам лабораторных исследований коронавируса ни у кого из них не выявлено.

Напомним, несколько недель назад представителям Роспотребнадзора пришлось обращаться в суд, чтобы принудительно госпитализировать маму с двумя малолетними дочками, которые недавно вернулись из Китая. Добровольно исполнять решение суда мама не захотела, тогда к ней домой пришли полицейские. Позже выяснилось, что коронавирус у детей не подтвердился.

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В оперштабе также сказали, что заболевание протекает в лёгкой клинической форме, а состояние больного удовлетворительно. Ему проводят симптоматическую терапию.(подробнее)

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ИСТОЧНИК KP.RU

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