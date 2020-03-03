2020-03-03T15:34:05+03:00
Общество

В Кольцово появится спецприемник для прилетевших из Китая и Италии

В специальной комнате у пассажиров будут брать анализы на коронавирус, а затем отпускать домой
Юлия СТАЛИНА
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Сразу по прилету у пассажиров будут брать анализы.Сразу по прилету у пассажиров будут брать анализы.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В екатеринбургском аэропорту Кольцово создадут спецприемник, где будут брать анализы на коронавирус. Об этом заявила вице-мэр города Екатерина Куземка. Сразу после прилета в специальную комнату будут попадать пассажиры рейсов из КНР, Италии, Южной Кореи и Ирана.

- Мы вместе с Роспотребнадзором и аэропортом Кольцово подбираем специальное помещение. В нем прибывающие из других стран, где зафиксированы случаи коронавируса, сразу же могли лабораторно обследоваться в аэропорту, - отметила Екатерина Куземка. - Многие страны и большие города уже используют специальные тепловизоры и коридоры безопасности.

Сейчас в Екатеринбурге под наблюдением врачей остаются 45 человек, которые будут наблюдаться дома в течение десяти суток. Все они вернулись в уральскую столицу из стран, где зафиксирован коронавирус.

Италия стала четвертой страной, которая недавно попала в этот список. По словам главного внештатного эпидемиолога Екатеринбурга Александра Харитонова, люди, прилетевшие из Италии, не изолируются, в отличие от граждан КНР.

В Свердловской области не зарегистрированы случаи заражения коронавирусом. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области не зарегистрированы случаи заражения коронавирусом.Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Медики будут наблюдать за гражданами, приехавшими из Италии, но изолировать их не будут. С ними работают врачи из территориальных поликлиник, они интересуются их состоянием здоровья и при необходимости обследуют. Такому строгому обследованию, как граждане Китая они пока не подлежат, - заявил Харитонов.

На данный момент, в Свердловской области случаев заражения не зарегистрировано. Но вице-мэр города уверяет, что на всякий случай в Екатеринбурге есть препараты, которые быстро справляются с коронавирусом, а также имеются средства защиты: маски, костюмы и перчатки.

Свердловчан призывают не паниковать и соблюдать меры предосторожности. В случае ухудшения самочувствия, жителям города необходимо обратиться за медицинской помощью, вызвать врача на дом и соблюдать его рекомендации. Тем, кто вернулся из заграницы, можно бесплатно сдать анализы на коронавирус в областном Роспотребнадзоре по адресу переулок Отдельный, 3.

Напомним, в Екатеринбурге с сегодняшнего дня в штатном режиме заработал санаторий «Бодрость». В начале февраля его использовали как обсерватор, куда привезли граждан КНР. Коронавирус обнаружен не был ни у одного человека. 20 февраля всех отпустили по домам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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