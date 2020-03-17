2020-03-17T06:34:46+03:00
Общество

«Екатеринбург-Экспо» отменил все мероприятия численностью больше тысячи человек

Крупные концерты и встречи переносятся на другое время
Мария Трапезникова
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«Екатеринбург-Экспо» отменил все мероприятия численностью больше тысячи человек«Екатеринбург-Экспо» отменил все мероприятия численностью больше тысячи человекФото: Алексей БУЛАТОВ
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В связи с ограничениями, которые предложил ввести накануне мэр Александр Высокинский, МВЦ «Екатеринбург-Экспо» принял решение временно отменить все мероприятия численностью больше тысячи человек. Об этом они заявили на своей официальной странице.

- В связи с пандемией коронавируса и рекомендациями правительства Свердловской области, руководством комплекса принято решение об ужесточении мер по борьбе с распространением инфекции, - сообщает пресс-служба. – С 17 марта все деловые и развлекательные мероприятия свыше тысячи человек будут перенесены на новые даты.

Как отметил гендиректор «Екатеринбург-Экспо» Игорь Данилов, в комплексе уже введен особый санитарный режим уборки всех помещений. А на входах в ближайшее время будут установлены скоростные инфракрасные термометры.

Напомним, вчера стало известно, что с 17 марта всех школьников переводят на дистанционное обучение. До какого числа – пока неизвестно. Как заявили в департаменте образования Екатеринбурга, карантин будет действовать «до особого распоряжения мэрии». А вот детские сады, несмотря на это, продолжат работать в штатном режиме,- до тех пор, пока уровень заболевших ОРВИ не превысит 20%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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