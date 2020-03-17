2020-03-17T16:59:46+03:00
Коронавирус Covid-19

В Екатеринбурге официально подтвердили первый случай коронавируса

Женщина недавно вернулась из Италии. С высокой температурой ее положили в ГКБ №40.
Юлия СТАЛИНА
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Сейчас разыскиваются все кто, которые контактировали с заболевшей женщиной.Сейчас разыскиваются все кто, которые контактировали с заболевшей женщиной.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге 17 марта официально подтвержден первый случай заболевания коронавирусом. Об этом в своем Instagram сообщил губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев.

Опасную инфекцию диагностировали у молодой жительницы Екатеринбурга, которая совсем недавно вернулась с отдыха в Италии. В родном городе девушка общалась с таксистом, а также с мамой. После этого она почувствовала себя плохо и попала в инфекционное отделение Городской клинической больницы №40 с высокой температурой.

- Ей оказывается вся необходимая помощь, а люди, которые с ней контактировали, отправлены на карантин, - уточнил глава региона.

Сегодня в Свердловской области под наблюдением медиков остаются больше 1800 человек, которые недавно прибыли из других стран, а также те, кто общался с ними.

Девушка, у которой подтвердился опасный диагноз, находится в изолированном боксе.

Ранее в Екатеринбурге отправили на карантин всех школьников, а также студентов нескольких вузов. В уральской столице отменена большая часть концертов и развлекательных мероприятий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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