В Екатеринбурге официально подтвердили первый случай коронавируса

В Екатеринбурге 17 марта официально подтвержден первый случай заболевания коронавирусом. Об этом в своем Instagram сообщил губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев.

Опасную инфекцию диагностировали у молодой жительницы Екатеринбурга, которая совсем недавно вернулась с отдыха в Италии. В родном городе девушка общалась с таксистом, а также с мамой. После этого она почувствовала себя плохо и попала в инфекционное отделение Городской клинической больницы №40 с высокой температурой.

- Ей оказывается вся необходимая помощь, а люди, которые с ней контактировали, отправлены на карантин, - уточнил глава региона.

Сегодня в Свердловской области под наблюдением медиков остаются больше 1800 человек, которые недавно прибыли из других стран, а также те, кто общался с ними.

Девушка, у которой подтвердился опасный диагноз, находится в изолированном боксе.

Ранее в Екатеринбурге отправили на карантин всех школьников, а также студентов нескольких вузов. В уральской столице отменена большая часть концертов и развлекательных мероприятий.