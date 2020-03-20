Коронавирус на Урале: междугородние автобусы и автовокзалы стали дезинфицировать еще чаще
Согласно данным Минтранса, на сегодняшний день уже 565 междугородних автобусов прошло санитарную обработку специальными дезинфицирующими средствами перед выходом на маршрут. Кроме того, согласно данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на Урале, усиленный санэпидрежим введ и на екатеринбургских автовокзалах - «Южном» и «Северном».
- Здесь теперь чаще моют кассовые залы и залы ожидания, обрабатывают дезинфицирующими средствами поручни, двери и ручки, - отмечают в оперштабе. - Предрейсовую подготовку транспорта ведут и транспортники, обслуживающие маршруты внутри городов.
В Екатеринбурге обрабатывают междугородние автобусы.Видео: оперативный штаб по борьбе с коронавирусом на Урале
Аналогичные меры принимаются и на железной дороге и ЖД вокзале Екатеринбурга. Весь персонал, контактирующий с большим количеством людей, обеспечен масками, перчатками и антисептиками.
Кроме того, создан запас дезинфицирующих средств для проведения уборки подвижного состава. Электрички регулярно обрабатываются. Мы, кстати, вчера показывали, как очищают от заразы метро Екатеринбурга: там сначала проводится влажная уборка, после чего сухая.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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