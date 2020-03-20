Коронавирус на Урале: междугородние автобусы и автовокзалы стали дезинфицировать еще чаще

20 Март 2020 2020-03-20T09:35:33+03:00

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Согласно данным Минтранса, на сегодняшний день уже 565 междугородних автобусов прошло санитарную обработку специальными дезинфицирующими средствами перед выходом на маршрут. Кроме того, согласно данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на Урале, усиленный санэпидрежим введ и на екатеринбургских автовокзалах - «Южном» и «Северном».

- Здесь теперь чаще моют кассовые залы и залы ожидания, обрабатывают дезинфицирующими средствами поручни, двери и ручки, - отмечают в оперштабе. - Предрейсовую подготовку транспорта ведут и транспортники, обслуживающие маршруты внутри городов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/767615" frameborder="0"></iframe> В Екатеринбурге обрабатывают междугородние автобусы.Видео: оперативный штаб по борьбе с коронавирусом на Урале

Аналогичные меры принимаются и на железной дороге и ЖД вокзале Екатеринбурга. Весь персонал, контактирующий с большим количеством людей, обеспечен масками, перчатками и антисептиками.

Кроме того, создан запас дезинфицирующих средств для проведения уборки подвижного состава. Электрички регулярно обрабатываются. Мы, кстати, вчера показывали, как очищают от заразы метро Екатеринбурга: там сначала проводится влажная уборка, после чего сухая.

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ИСТОЧНИК KP.RU