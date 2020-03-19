2020-03-19T07:55:10+03:00
Общество

Коронавирус на Урале: как люди в апокалиптических костюмах обрабатывают метро Екатеринбурга от заразы

«Комсомолка» спустилась под землю и посмотрела, как же все это происходит
Мария Трапезникова
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Выглядит все это очень апокалиптичноВыглядит все это очень апокалиптичноФото: Алексей БУЛАТОВ

Пока Екатеринбург мирно спит, глубоко под землей люди в апокалиптических костюмах ходят по пустым вагонам метро и распрыскивают неизвестную жидкость. Все это выглядит, конечно, точно иллюстрация из романа Дмитрия Глуховского. Но нет, это не «Метро 2033», это всего лишь санитарная обработка составов в условиях режима повышенной готовности из-за коронавируса. «КП-Екатеринбург» побывал под землей и узнал, как же все это происходит.

Вагоны после работы проходят внутреннюю и внешнюю обработку Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вагоны после работы проходят внутреннюю и внешнюю обработкуФото: Алексей БУЛАТОВ

Большие щетки - как в автомойке, только больше Фото: Алексей БУЛАТОВ

Большие щетки - как в автомойке, только большеФото: Алексей БУЛАТОВ

Экскурсию в метро провел директор метрополитена Андрей Панаиотиди. Он рассказал, что после того, как поезд совершил последний рейс, его отправляют отмываться от пыли и грязи. После чего внутри составов проводят влажную уборку со специальным дезинфицирующим средством.

- Мы используем средство «Дез-хлор», которое выпускается в таблетках. На сегодняшний день концентрация его увеличена до 6%, хотя еще две недели назад она была всего 1,5%, - рассказал Панаиотиди.

Влажную уборку проводят работники метрополитена Фото: Алексей БУЛАТОВ

Влажную уборку проводят работники метрополитенаФото: Алексей БУЛАТОВ

Для того, чтобы обработать все вагоны, специалисты используют длинные опрыскиватели: этим занимаются работники метро, а уборщики после всего этого вытирают влагу.

Они опрыскивают все места внутри вагонов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Они опрыскивают все места внутри вагоновФото: Алексей БУЛАТОВ

Эти люди в защитных костюмах будто вышли из романов Глуховского Фото: Алексей БУЛАТОВ

Эти люди в защитных костюмах будто вышли из романов ГлуховскогоФото: Алексей БУЛАТОВ

Специалисты используют специальный раствор "Дзе-Хлор" Фото: Алексей БУЛАТОВ

Специалисты используют специальный раствор "Дзе-Хлор"Фото: Алексей БУЛАТОВ

Согласно распоряжению губернатора, в несколько раз чаще приходится убираться и на самой стадии - уборщики с помощью того же раствора протирают все поручни у эскалаторов, поручни на сходах и заходах на станции, а также двери и ручки. Для работников метрополитена тоже ввели особые правила безопасности: теперь все они работают в медицинских масках, у каждого при себе должны быть дезинфицирующие гели для рук.

После влажной уборки идет сухая Фото: Алексей БУЛАТОВ

После влажной уборки идет сухаяФото: Алексей БУЛАТОВ

Уборщицы насухо протирают все внутри вагонов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уборщицы насухо протирают все внутри вагоновФото: Алексей БУЛАТОВ

Однако и это еще не все - в условиях повышенной готовности температура в метро опустится на 2-3 градуса. Таковые рекомендации Роспотребнадзора - помещения нужно постоянно проветривать, чтобы не схватить вирус, поэтому на станциях метро камеры основной вентиляции теперь будут работать в круглосуточном режиме.

Обработке подвергаются не только вагоны, но и платформа метро Фото: Алексей БУЛАТОВ

Обработке подвергаются не только вагоны, но и платформа метроФото: Алексей БУЛАТОВ

Все работают в специальных защитных перчатках Фото: Алексей БУЛАТОВ

Все работают в специальных защитных перчаткахФото: Алексей БУЛАТОВ

А вы бы испугались, если бы увидели такого человека в подземке? Фото: Алексей БУЛАТОВ

А вы бы испугались, если бы увидели такого человека в подземке?Фото: Алексей БУЛАТОВ

Обрабатываются абсолютно все составы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Обрабатываются абсолютно все составыФото: Алексей БУЛАТОВ

Платформу и поручни в метро моют по нескольку раз в день Фото: Алексей БУЛАТОВ

Платформу и поручни в метро моют по нескольку раз в деньФото: Алексей БУЛАТОВ

И как вам такое? Фото: Алексей БУЛАТОВ

И как вам такое?Фото: Алексей БУЛАТОВ

Выглядит все это очень апокалиптично Фото: Алексей БУЛАТОВ

Выглядит все это очень апокалиптичноФото: Алексей БУЛАТОВ

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ИСТОЧНИК KP.RU

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