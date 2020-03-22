Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 22 марта 2020 года: все люди, прилетевшие из-за границы отправляются на домашний карантин

Всего за прошедшие сутки в России было зарегистрировано 53 новых случая коронавирусной инфекции. Специалисты Роспотребнадзора обнаружили ее в 18 регионах. Если же говорить в целом, то с начала эпидемии в Российской Федерации новая болезнь была зарегистрирована у 306 человек. При этом еще 36 540 человек находятся под наблюдением врачей.

В Екатеринбурге и Свердловской области вирус COVID-19 в субботу подтвердился официально еще у трех человек, так что в регионе тех, кто болеет теперь девять. Все они заразились коронавирусом в Европе, откуда недавно вернулись. Их госпитализировали в ГКБ №40 Екатеринбурга. Состояние пациентов медики оценивают, как удовлетворительное. Специалисты также на всякий случай госпитализировали и обследовали их близких людей, с кем они постоянно контактировали. Под медицинское наблюдение на дому помещены и другие люди, с кем они могли общаться.

Специалисты отдельно отмечают, что на сегодняшний день в Свердловской области не было зафиксировано передачи коронавируса от человека к человеку. Все заболевшие заразились им в других странах.

С помощью пластиковых стаканчиков, красных салфеток и зеленой краски серый гранитный шар на Октябрьской площади превратили в большой коронавирус. Фото: Егор Валов

Из-за коронавируса в Екатеринбурге 22 марта 2020 года школьники и студенты региона находятся на дистанционном обучении до 12 апреля. Общественный транспорт, а также подъезды жилых домов каждый день обрабатывается дезинфицирующим раствором. Тех, кто прилетает в регион из других стран, теперь автоматически отправляют на домашний двухнедельный карантин, независимо от того, из какой именно страны прибыл человек.

На Урале активизировались мошенники, которые из-за коронавирусной инфекции в Екатеринбурге 22 марта 2020 года рассылают по социальным сетям и мессенджерам фейковые сообщения с просьбой перевести деньги на антисептики для детей. В региональном оперативном штабе по профилактике коронавирусной инфекции заявили, что этим сообщениям верить не стоит, так как в регионе есть запас дезинфицирующих средств.

Среди позитивных новостей - в субботу гранитный шар на Октябрьской площади уличные художники превратили в большой коронавирус. Правда, коммунальщики практически сразу отмыли его. Что ж, будем надеяться, что и с настоящим коронавирусом мы вскоре справимся так же легко.

Телефоны «горячих линий», на которое можно позвонить и узнать про коронавирус в Екатеринбурге:

Федеральная «горячая линия»: 8 (800) 200-01-12 (круглосуточно);

Отдельная «горячая линия» Роспотребнадзора Свердловской области: 8 (800) 555-49-43 (круглосуточно);

Министерство общественной безопасности Свердловской области: 8 (343) 312-08-81 или 112.

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