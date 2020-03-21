2020-03-21T12:03:27+03:00
Общество

Просят деньги на антисептики для детей: на Урале активизировались «коронавирусные мошенники»

Сообщения они присылают через мессенджеры и соцсети
Мария Трапезникова
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Сообщения они присылают через мессенджеры и соцсетиСообщения они присылают через мессенджеры и соцсетиФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В оперативном штабе по борьбе с коронавирусом по Свердловской области рассказали о новых способах мошенничества на почве пандемии. Так, теперь негодяи рассылают по соцсетям и мессенджерам сообщения с призывом перевести деньги на антисептические средства, чтобы «помочь детям».

- Не стоит этому верить. Социальные учреждения региона имеют запас дезинфицирующих средств, - отметили в оперштабе. - Кроме того, рискнем сделать прогноз. Мы уверена, что на подходе: липовый указ о введении комендантского часа для свердловчан, а также истории о детях, «арестованных в торговых центрах».

Фото: оперштаб по борьбе с коронавирусом

Фото: оперштаб по борьбе с коронавирусом

В оперштабе еще раз напомнили, что доверять следует только официальной, проверенной информации. Мы, кстати, вчера делали подробный разбор возможных «разводов», которые активизировались в связи со вспышкой коронавируса в области. Власти отмечают, что мошенники будут найдены и наказаны крупным штрафом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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