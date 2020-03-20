Коронавирус в Екатеринбурге: осторожно, мошенники

Как будто мало уральцам стресса из-за коронавируса, так в соцсетях еще активизировались мошенники и шутники, которые рассылают различные фейки. Причем они не боятся наказания. А ведь уже в Амурской области местную жительницу отправили под суд за то, что она распространяла фейки о коронавирусе. Женщина сообщала через мессенджеры будто в регионе есть заразившийся человек. По административной статье «Злоупотребление свободой массовой информации» ей грозит штраф – от 30 до 100 тысяч рублей. Но фейки распространяются до сих пор.

«Комсомолка» подготовила несколько советов, как уберечься от злоумышленников и распространителей ложных слухов.

НЕ ДОВЕРЯЙТЕ НЕПРОВЕРЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ

По мессенджерам и соцсетям гуляет аудиозапись с монологом некоего безымянного человека, который не называя себя, но ссылаясь на некие знакомства в минздраве говорит на русском о том, что якобы надо закупать продукты питания впрок:

«…Подкупите продукты на парочку недель, чтобы вообще из дома не выходить и не думать ходить на работу куда-то. На следующей неделе закроют все железнодорожные сообщения внутренние, авиаперелеты внутренние, закроют метро. Закроют потом постепенно. Закроют школы, закроют детские сады, закроют торговые центры и отменят естественно вообще все мероприятия массовые позакрывают будет карантин в стране» (орфография и пунктуация сохранены, - Ред.):

Вот такие объявления расклеивает «целитель» на улицах столицы Урала. Фото: Facebook Владислава Постникова

В оперативном штабе по профилактике коронавируса, который работает в Свердловской области, отмечают, что эта информация ложная.

- Авторы рассылок, в частности, сообщают о якобы имеющихся планах по прекращению в России внутренних автомобильных, ж/д и авиасообщений, о скором введении полного карантина и призывают жителей закупать впрок продукты питания, - сообщают представители оперативного штаба. - Эта информация не соответствует действительности. Отметим, что по данным министерства АПК и продовольственного рынка Свердловской области, товарный рынок региона в настоящее время стабилен, Свердловская область полностью обеспечена продуктами питания.

Подобные сообщения от анонимных источников с ложной информацией, кстати, довольно часто начинают циркулировать по мессенджерам, когда в стране происходит, что-то резонансное или трагическое. Можно вспомнить, например, как после пожара в «Зимней вишне» в Кемерово, в 2018 году, по мессенджерам «гуляла» запись с рассказами о том, что в трагедии погибло не 60 человек, а несколько сотен, но эту информацию якобы скрывают. Корреспонденты «Комсомолки» тогда пытались найти очевидцев, которые бы подтвердили этот слух, но таких людей просто не было. Сообщение оказалось «вбросом».

Такие фейковые сообщения распространяются сейчас в мессенджерах. Фото: vk.com/ekb_pod

НЕ ОТКРЫВАЙТЕ НЕЗВАННЫМ «ВРАЧАМ»

Еще одно сообщение, которое распространяют в соцсетях и мессенджерах:

«По домам ходят люди! В мед и хим костюмах,! Говорят, что в вашем доме зафиксирован случай заражения коронавирусом, проходит дезинфекция квартир! Заходят в квартиру, усыпляют газом и выносят всё из квартиры» (орфография и пунктуация сохранены, - Ред.)

А вот и известная история с вертолетом. Она уже дошла до Новоуральска. Фото: vk.com

Эту информацию опровергают уже правоохранители. Так, в областном полицейском главке пояснbли, что подобных фактов на территории Свердловской области зарегистрировано не было.

- Призываю жителей Екатеринбурга и в целом Среднего Урала проявлять бдительность и ориентироваться на официальные источники информации, - отмечает Валерий Горелых, пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области. - К сожалению, в настоящее время некоторые недальновидные «писатели» распространяют неподтвержденную информацию, связанную с коронавирусом.

Имейте ввиду, с 19 марта управляющие компании проводят дезинфекционную уборку в подъездах. Однако в квартиры они заходить не могут. Если к вам стучится незваный «врач», уверяющий, что он должен провести некие карантинные мероприятия у вас дома – не открывайте! Уточните у него ФИО, позвоните в свою поликлинику и узнайте, есть ли такой сотрудник и действительно ли он был направлен к вам.

- Обходы квартир могут совершаться лишь участковыми врачами и только в случаях, когда дом или подъезд многоквартирного дома находится под особым меднаблюдением в связи с наличием среди жильцов лиц, у которых был подтвержден коронавирус, - уточняют в оперативном штабе.

Будьте осторожны. Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

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