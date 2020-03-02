«Результат гарантирован…»: в Екатеринбурге предлагают «закодироваться» от коронавируса
В юго-западном районе Екатеринбурга начали появляться недвусмысленные объявления. На них от руки написано: «Закодирую от коронавируса» и номер телефона. Что?! Для здравомыслящего человека подобное предложение выглядит абсурдным. Но если мошенники уже и до такого додумались, значит, спрос есть.
Дай, думаю, позвоню. Все-таки скоро в отпуск ехать, да еще и в Европу. С этого и решил начать разговор с таинственным «целителем».
- Добрый день. Увидел ваше объявление. Вы действительно кодируете от коронавируса?
- Здравствуйте, да, все верно, - раздался на другом конце провода добродушный голос пожилого мужчины. – А с какой целью интересуетесь? Вы уже больны?
- К счастью нет. Я собираюсь в Европу, а в Италии сейчас как раз бушует вирус. Вот и решил обратиться к вам.
- Это вы правильно сделали! Осторожность в наше время не помешает. Скажите, вы сейчас абсолютно здоровы?
- Чувствую себя хорошо.
- Прекрасно, тогда сейчас отправьте мне смс со своим именем, возрастом и пропишите, что просите закодировать от коронавируса.
- Ладно, а зачем? Я же и так все рассказал. Кстати, как вас зовут?
- Можете называть меня дядя Валерий. Смс - это моя страховка. Так у меня останутся доказательства, что вы добровольно ко мне обратились.
- Ну, допустим. А сколько стоит кодирование?
- Ах да, забыл. Отправляете смс, а потом мне на номер кладете 100 рублей. Затем снова звоните, и мы проводим сеанс.
Вот такие объявления расклеивает «целитель» на улицах столицы Урала. Фото: Facebook Владислава Постникова
- То есть, все по телефону?
- Конечно! Все с божьей помощью. Прочитаю пару заворотов и готово.
- А есть гарантии?
- Слушайте, это все благодаря вере в Бога. Вы крещенный?
- Нет.
- Но русский?
- Можно и так сказать.
- Тогда все нормально, результат гарантирован. Главное, чтобы был здоровый христианин и тогда все получится.
- А много людей к вам обращаются?
- В последнее время особенно много. Все боятся подхватить коронавирус. Ну все, жду смс и деньги.
На этом наш разговор с «дядей Валерием» завершился. Судя по голосу, это пенсионер в возрасте от 60 до 70 лет. Ради интереса кладу ему 100 рублей на телефон и отправляю смс. Перезваниваю, и «выполняю» все требования: налить воду в литровую банку, поставить свечку и слушать его речь на громкой связи. Делаем вид, что все сделано и слушаем.
- Во имя отца, сына и святого духа…встань ко мне боженька, встань ко мне…у Олега болезни с головы, с рук, ног, со всего тела снимает по заходу солнца снимает. Аминь! – и так на протяжении семи минут.
Теперь «заряженную» его словами воду «целитель» просит выпить в течение дня. А завтра повторить процедуру, но платить больше не нужно.
Не думаю, что после таких "заворотов" стоит отказываться от медицинских масокФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
КОММЕНТАРИЙ ПОЛИЦИИ
Узнав о том, что новомодный «целитель» даже не встречается с обратившимися к нему людьми, в полиции сразу посоветовали сообщать в отделения по месту прописки о подобном мошенничестве.
- Если этот человек попросил с вас сто рублей, то не факт, что с другого он не попросит тысячу или больше. Понятно, что излечить от коронавируса дистанционно – невозможно. Это самое настоящее мошенничество. Я бы посоветовал гражданам трижды подумать, прежде чем открывать кошелек и платить за такие услуги. О подобных объявлениях необходимо сообщать в органы внутренних дел. Также можно сообщить по круглосуточному телефону доверия ГУ МВД по Свердловской области (343) 358-71-61, - рассказал «КП» официальный представитель свердловского главка Валерий Горелых.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус на Урале»