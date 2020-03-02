«Результат гарантирован…»: в Екатеринбурге предлагают «закодироваться» от коронавируса

В юго-западном районе Екатеринбурга начали появляться недвусмысленные объявления. На них от руки написано: «Закодирую от коронавируса» и номер телефона. Что?! Для здравомыслящего человека подобное предложение выглядит абсурдным. Но если мошенники уже и до такого додумались, значит, спрос есть.

Дай, думаю, позвоню. Все-таки скоро в отпуск ехать, да еще и в Европу. С этого и решил начать разговор с таинственным «целителем».

- Добрый день. Увидел ваше объявление. Вы действительно кодируете от коронавируса?

- Здравствуйте, да, все верно, - раздался на другом конце провода добродушный голос пожилого мужчины. – А с какой целью интересуетесь? Вы уже больны?

- К счастью нет. Я собираюсь в Европу, а в Италии сейчас как раз бушует вирус. Вот и решил обратиться к вам.

- Это вы правильно сделали! Осторожность в наше время не помешает. Скажите, вы сейчас абсолютно здоровы?

- Чувствую себя хорошо.

- Прекрасно, тогда сейчас отправьте мне смс со своим именем, возрастом и пропишите, что просите закодировать от коронавируса.

- Ладно, а зачем? Я же и так все рассказал. Кстати, как вас зовут?

- Можете называть меня дядя Валерий. Смс - это моя страховка. Так у меня останутся доказательства, что вы добровольно ко мне обратились.

- Ну, допустим. А сколько стоит кодирование?

- Ах да, забыл. Отправляете смс, а потом мне на номер кладете 100 рублей. Затем снова звоните, и мы проводим сеанс.

Вот такие объявления расклеивает «целитель» на улицах столицы Урала. Фото: Facebook Владислава Постникова

- То есть, все по телефону?

- Конечно! Все с божьей помощью. Прочитаю пару заворотов и готово.

- А есть гарантии?

- Слушайте, это все благодаря вере в Бога. Вы крещенный?

- Нет.

- Но русский?

- Можно и так сказать.

- Тогда все нормально, результат гарантирован. Главное, чтобы был здоровый христианин и тогда все получится.

- А много людей к вам обращаются?

- В последнее время особенно много. Все боятся подхватить коронавирус. Ну все, жду смс и деньги.

На этом наш разговор с «дядей Валерием» завершился. Судя по голосу, это пенсионер в возрасте от 60 до 70 лет. Ради интереса кладу ему 100 рублей на телефон и отправляю смс. Перезваниваю, и «выполняю» все требования: налить воду в литровую банку, поставить свечку и слушать его речь на громкой связи. Делаем вид, что все сделано и слушаем.

- Во имя отца, сына и святого духа…встань ко мне боженька, встань ко мне…у Олега болезни с головы, с рук, ног, со всего тела снимает по заходу солнца снимает. Аминь! – и так на протяжении семи минут.

Теперь «заряженную» его словами воду «целитель» просит выпить в течение дня. А завтра повторить процедуру, но платить больше не нужно.

Не думаю, что после таких "заворотов" стоит отказываться от медицинских масокФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

КОММЕНТАРИЙ ПОЛИЦИИ

Узнав о том, что новомодный «целитель» даже не встречается с обратившимися к нему людьми, в полиции сразу посоветовали сообщать в отделения по месту прописки о подобном мошенничестве.

- Если этот человек попросил с вас сто рублей, то не факт, что с другого он не попросит тысячу или больше. Понятно, что излечить от коронавируса дистанционно – невозможно. Это самое настоящее мошенничество. Я бы посоветовал гражданам трижды подумать, прежде чем открывать кошелек и платить за такие услуги. О подобных объявлениях необходимо сообщать в органы внутренних дел. Также можно сообщить по круглосуточному телефону доверия ГУ МВД по Свердловской области (343) 358-71-61, - рассказал «КП» официальный представитель свердловского главка Валерий Горелых.