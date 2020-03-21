2020-03-21T16:44:12+03:00
Общество

В Екатеринбурге шары у Драмтеатра сделали «коронавирусными»

Так уличные художники решили поддержать паникующих горожан
Мария Трапезникова
Поделиться:
Фото: Егор ВаловФото: Егор Валов
Изменить размер текста:

В Екатеринбурге многострадальные шары на Октябрьской площади, которые, казалось бы, видели уже немало на своем веку, на одну ночь превратились в «коронавирусные». Так уличные художники Егор Валов и Рома Инк решили поддержать горожан и поднять им настроение.

- Мы действительно хотели поддержать людей этой работой, на волне всеобщей паники выразить свое отношение. Чтобы люди не боялись: карантин закончится и коронавирус уйдет, - поделился с «КП-Екатеринбург» Егор.

Фото: Егор Валов

Фото: Егор Валов

Правда, работа, как и все другие облики шара у Драмтеатра, долго не прожила - ее уничтожили коммунальщики уже на следующее утро. В общей сложности, простояла она всего лишь несколько ночных часов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Свердловская область переходит на прямые выплаты работникам
В Екатеринбурге шары у Драмтеатра сделали «коронавирусными»
Слониха Макси и деревянная вывеска на входе: екатеринбуржцев просят поискать архивные фото зоопарка и его питомцев
Урабнист из Екатеринбурга предложил утыкать центральную улицу пешеходными переходами
Урал ждут сильные снега и гололед на дорогах: советы от свердловских спасателей
Детский сад Екатеринбурга стал лучшим на всероссийском конкурсе
Просят деньги на антисептики для детей: на Урале активизировались «коронавирусные мошенники»
Коронавирус на Урале: за сутки медики проверили почти 200 свердловчан
Коронавирус на Урале: медики обходят дома уральцев, которые контактировали с больными COVID-19, вместе с полицией
Коронавирус на Урале: в Екатеринбурге под наблюдением медиков находятся 74 «подозрительных» человека
«Мы вне политики»: мошенники, выдающие себя за свердловских поисковиков, агитируют за поправки в Конституцию
В Екатеринбурге задержали банду, ограбившую ТЦ
Свердловский бизнес решил помочь деньгами в борьбе с коронавирусом
В Екатеринбурге к 9 Мая поставят символические вазоны за 450 тысяч
В Екатеринбурге ищут 15-летнего школьника, пропавшего неделю назад
За качеством строящихся дорог в Свердловской области будет следить дорожная лаборатория
Жителей Свердловской области ждет похолодание до -19 градусов
На Урале 64 сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, выдали жилье только после вмешательства прокуратуры
В Свердловской области за сутки не зарегистрировано новых случаев коронавирусной инфекции
Коронавирус в Екатеринбурге: кинотеатры прекращают работу
Сотрудников «Уральских авиалиний» перевели на сокращенную рабочую неделю
В Кольцово закрыли вход в терминал международных авиалиний
Каждую неделю от пневмонии в Свердловской области погибают 15 человек
На Урале медикам доплатят за перенагрузку из-за коронавируса
Коронавирус в Екатеринбурге: мэр Высокинский в выходные проверит обработку общественного транспорта
Коронавирус в Екатеринбурге: губернатор поручил ограничить работу торговых центров