В Екатеринбурге шары у Драмтеатра сделали «коронавирусными»

21 Март 2020 2020-03-21T16:44:12+03:00

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В Екатеринбурге многострадальные шары на Октябрьской площади, которые, казалось бы, видели уже немало на своем веку, на одну ночь превратились в «коронавирусные». Так уличные художники Егор Валов и Рома Инк решили поддержать горожан и поднять им настроение.

- Мы действительно хотели поддержать людей этой работой, на волне всеобщей паники выразить свое отношение. Чтобы люди не боялись: карантин закончится и коронавирус уйдет, - поделился с «КП-Екатеринбург» Егор.

Фото: Егор Валов

Правда, работа, как и все другие облики шара у Драмтеатра, долго не прожила - ее уничтожили коммунальщики уже на следующее утро. В общей сложности, простояла она всего лишь несколько ночных часов.

ИСТОЧНИК KP.RU