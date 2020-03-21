Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 21 марта 2020 года: музыка в режиме онлайн и закрытые кинотеатры

На сегодняшнее утро в России, согласно официальному порталу споткоронавирус.рф, насчитывается 253 заболевших. Только за последние сутки в стране заболели 54 человека. Но есть и хорошие новости - 12 человек выздоровело и ни один не умер. «Комсомолка» продолжает собирать последние новости о коронавирусе в Екатеринбурге на утро 21 марта 2020 года.

В Екатеринбурге и Свердловской области на сегодняшний день официально зарегистрировано шесть человек с вирусом COVID-19, пока что ни один не выздоровел, однако, согласно данным регионального оперативного штаба, у всех заболевших легкая форма - и они быстро поправляются. Все они находится в ГКБ №40 под наблюдением медиком. Все больницы города закрываются на карантин, посетителей туда не пускают - это, между тем, обычная мера в подобных ситуациях. А вот медперсоналу из-за перенагрузки, в связи со вспышкой коронавируса в Екатеринбурге, пообещали дополнительные выплаты.

На этой неделе губернатор Евгений Куйвашев подписал указ о введении режима повышенной опасности из-за вспышки коронавируса в Екатеринбурга. Согласно нему, теперь нельзя собираться в общественных местах численностью больше 50 человек. В связи с этим каждый день закрываются музеи, театры, кинотеатры, даже рестораны и спортивные площадки. А концерты теперь переходят в онлайн-формат - так, Teleclub в следующую пятницу, 3 апреля, запустит масташбный онлайн-марафон с участием больше 50 музыкантов всех жанров и стилей. Он будет бесплатным.

Все лифты и подъезды активно дезинфицируютсяФото: Алексей БУЛАТОВ

Школы и вузы области также перевели в режим дистанционного обучения до 12 апреля. Детские сады пока что работают. Кстати, из-за коронавируса в Екатеринбурге перенесли даты досрочной сдачи ЕГЭ и финалы различных олимпиад. Теперь экзамены придется сдавать в дни основой сдачи ЕГЭ.

Особые меры безопасности сейчас и для санитарной обработки общественного транспорта и других мест массового скопления людей: все автобусы, троллейбусы, маршрутки, трамваи и даже метро каждый день обрабатываются специальным раствором «Дез-хлор». Не обходят стороной и жилые дома: в подъездах и лифтах проводится влажная дезинфицирующая уборка. Кстати, мэр Екатеринбурга Александр Высокинский обещал на следующей неделе проехаться по общественному транспорту и проконтролировать, как выполняются указания.

В аэропорту Кольцово тоже изменения: теперь всех, кто прибывает из-за границы, будут сразу же отправлять на домашний двухнедельный карантин. В мерах безопасности. А тех, кто не соглашается выполнять указания, будут штрафовать до 10 тысяч рублей. По словам вице-губернатора Павла Крекова, на сегодняшний день насчитывается около 10 таких нарушителей, но всех их пока решили не штрафовать. А вот в нескольких случаях людей пришлось отправлять на карантин через суд - таких фактов зафиксировано три.

Вагоны метро как внутри, так и снаружи проходят влажную уборкуФото: Алексей БУЛАТОВ

Вместе с тем, Кольцово закрыл вход в международный терминал - из-за снижения количества людей, летающих международными рейсами из-за распространения коронавируса. По данным пресс-службы аэропорта, пассажиропоток сократился сразу на 20%.

Стали лучше вычищать и торговые центры. Например, в ТРЦ «Гринвич» усилили контроль за персоналом и изменили режим уборки помещений. Такая же ситуация и в ТЦ «Мега». Но вот детские зоны и фудкорты в них будут закрыты в ближайшее время - согласно распоряжению губернатора.

Свердловский бизнес решил помочь медикам в связи с пандемией. 20 марта руководство Свердловского союза промышленников и предпринимателей обратилось к руководству региона с предложением финансовой помощи для создания филиала начуного центра «Вектор», где будут исследовать анализы на коронавирус. Для этого нужно закупить тест-системы и подготовить специалистов.

Кроме того, на территории Свердловской области появились мошенники, которые распространяют фейки по коронавирусу в Екатеринбурге и вгоняют других людей в стресс. Таких негодяев будут отыскивать и наказывать. Кстати, подобный случай уже произошел недавно в Амурской области - женщину за распространение недостоверной информации теперь ждет штраф до 300 тысяч рублей.

Телефоны «горячих линий», на которое можно позвонить и узнать про коронавирус в Екатеринбурге:

Федеральная «горячая линия»: 8 (800) 200-01-12 (круглосуточно);

Отдельная «горячая линия» Роспотребнадзора Свердловской области: 8 (800) 555-49-43 (круглосуточно);

Министерство общественной безопасности Свердловской области: 8 (343) 312-08-81 или 112.

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