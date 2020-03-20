2020-03-20T14:14:32+03:00
Общество

«Теперь наша очередь прийти на выручку»: екатеринбуржцы запустят онлайн-марафон музыкантов, чьи концерты отменились из-за коронавируса

Планируется выступление 50 исполнителей, трансляция будет вестись из трех городов России
Мария Трапезникова
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Фото: Алексей Патентный / TeleclubФото: Алексей Патентный / Teleclub
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Екатеринбургский Teleclub вместе с «Наше ТВ» решил запустить масштабный онлайн-марафон в поддержку концертной сферы. На нем с разных площадок и даже из разных городов выступят все те музыканты, чьи концерты сорвались из-за масштабной эпидемии коронавируса.

Мероприятие пройдет уже в следующую пятницу, 3 апреля. В нем примут участие представители всех музыкальных жанров: как популярные, так и молодые исполнители рока, инди, рэпа, поп-музыки и других. Все это делается для того, чтобы расстроенные отменой концертов зрители не спешили сдавать свои билеты.

- Мы с вами держались до последнего, но ситуация, вызванная пандемией коронавируса COVID-19, определила судьбу большей части концертов и туров, - рассказали «КП-Екатеринбург» в Teleclub. - Почти все они перенесены на неопределенный срок. Ежеминутно тысячи уникальных кадров музыкальной индустрии трудятся над тем, чтобы все эти концерты состоялись. Чтобы мы с вами снова встретились. Чтобы музыка вновь зазвучала на концертных площадках. Каждый купленный и несданный билет - это помощь огромной индустрии, которая сегодня вынуждена выживать. Это и есть главное сообщение марафона.

На сегодняшний день у организаторов запланировано выступление 50-ти музыкантов, однако эта цифра обещает еще возрасти. Уже подтвердили свое участие: «Ногу Свело!», «Нервы», «Нейромонах Феофан», Uma2rman, «Аффинаж», Светлана Сурганова, «Ундервуд», Jane Air, «Курара», «ПНЕВМОСЛОН», «Линда», LASCALA, Дана Соколова, Ольга Кормухина и Алексей Белов, Андрей Орловский и проект «Живые поэты», Илья Чёрт (группа «Пилот»), Алексей Кортнев (группа «Несчастный случай»), «Нигатив», «Папин Олимпос», Оля Ч., «Заточка», Игорь Растеряев, Pompeya, DVANOV и другие. И это лишь часть. Каждый музыкант исполнит по 3-5 песен из своего репертуара.

Инициатором такого уникального проекта выступили Teleclub и «Наше ТВ». Марафон уже поддерживают площадки – А2 Green Concert (Санкт-Петербург), Аврора (Санкт-Петербург), Космонавт (Санкт-Петербург), Teleclub (Екатеринбург), ДК Горбунова (Москва), Дом Печати (Екатеринбург), Фабрика (Екатеринбург), сеть музыкальных магазинов МУЗТОРГ, Единое билетное пространство KASSY.RU, Радио Рекорд.

- Сколько раз мы говорили, что музыка способна спасти нас в любой жизненной ситуации, поддержать, когда нам трудно, стать идеальным саундтреком к нашим победам и свершениям, вдохновить, ободрить и утешить? Музыка с нами всегда. Теперь настало наше время быть с музыкой, - добавляют организаторы.

Екатеринбуржцев еще раз просят не сдавать уже купленные билеты, а сохранить их до перенесенной даты. Трансляция онлайн-марафона будет бесплатной. В ближайшее время организаторы объявят платформу, с которой будет вестись стрим, и время.

Напомним, что все музыкальные концерты отменяются в связи с угрозой распространения вируса COVID-19. На этой неделе губернатор Куйвашев ввел на территории области режим повышенной опасности и своим указом запретил массовые мероприятия численностью больше 50 человек. Мы ранее писали, что из-за этого Teleclub пришлось отменять все концерты, запланированные на весенний период. Их проведут осенью.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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