2020-03-17T18:07:45+03:00
Общество

«Пришло время спасти и музыку»: Teleclub переносит все концерты в Екатеринбурге, запланированные на весну

Пока что выступления музыкантов планируются на осень
Мария Трапезникова
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Фото: официальная страница TeleclubФото: официальная страница Teleclub
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В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в мире и в Екатеринбурге в частности отменяются все массовые мероприятия, численность которых превышает тысячу человек. Сегодня мы писали о том, что на осенний период перенесены концерты Дельфина и Garou. И вот, стало известно, что концертная площадка Teleclub переносит все концерты, которые должны были состояться весной – в марте, апреле и мае, - на осень. Об этом они заявили на своей официальной странице во «ВКонтакте».

- В сложившейся непростой ситуации мы вынуждены принимать тяжелые решения о переносе концертов и шоу. Но все же это не отмены. Все заявленные концерты состоятся – какие-то уже весной, а какие-то осенью, - говорится в их обращении.

В Teleclub успокаивают: билеты, которые уже были куплены или выиграны, остаются действительными – и неважно, на какой срок будет перенесен концерт. Но если вдруг вы захотите сдать билет и вернуть за него деньги, то это тоже сделать возможно.

- Если билет электронный, то нужно написать заявление на почту Teleclub, которая указана на нашем официальном сайте, приложить билет, который планируется сдать, а также чек, - рассказали «КП-Екатеринбург» в Teleclub.

Если билет был куплен в кассах города, схема примерно такая же: вам нужно будет прийти по месту его приобретения и принести не только сам билет, но и чек на него. Тогда вам вернут деньги. Однако в Teleclub все-таки рекомендуют повременить со сдачей: сейчас организаторы согласовывают даты переноса некоторых концертов. Информация будет оперативно обновляться как на официальном сайте площадки, так и в ее соцсетях.

- Мы просим об одном: пожалуйста, проявите терпение и понимание. Каждый сотрудник нашей компании, а также наши коллеги по всему миру ежеминутно трудятся, прикладывая все усилия для того, чтобы заявленные выступления состоялись, - заключают в Teleclub. – Да, это требует времени, но без вас – наших гостей, слушателей и зрителей – все будет зря. Мы верим в то, что ситуация изменится в самое ближайшее время, а еще верим в то, что музыка спасает. Пришло время спасти и музыку.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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