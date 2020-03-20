Коронавирус в Екатеринбурге: мэр Высокинский в выходные проверит обработку общественного транспорта

20 Март 2020 2020-03-20T16:34:37+03:00

В регионе всего шесть случаев заболевания коронавирусом Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский в выходные лично проверит, как в городской общественный транспорт обрабатывают, чтобы не допустить распространения коронавируса.

Также со следующей недели МЧС по Свердловской области будет рассылать смс с информацией о необходимости обращения в больницу, если человек прибыл на Урал из другой страны. Сейчас проверяются люди, приехавшие из всех стран мира. Об этом сообщил вице-губернатор региона Павел Креков.

По словам главы Роспотребнадзора Свердловской области Дмитрия Козловских, сейчас в Екатеринбурге и области зарегистрированы шесть случаев заболевания коронавирусом. С ними связаны 760 человек, из числа близких контактов – 14 человек, остальные находятся под наблюдением.

Фото: Ксения Кривощекова

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ИСТОЧНИК KP.RU