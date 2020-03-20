На Урале медикам доплатят за перенагрузку из-за коронавируса
В Свердловской области медицинским работникам, нагрузка на которых выросла из-за распространения коронавируса, получат дополнительные выплаты. Об этом сообщил вице-губернатор Свердловской области Павел Креков.
Ситуация в Свердловской области по коронавирусу стабильная. За последние сутки информации о новых заболевших не поступало. Шесть человек, у которых диагностировали заболевание, находятся в больнице в Екатеринбурге. Их состояние оценивается, как удовлетворительное.
Глава свердловского Роспотребнадзора Дмитрий Козловских сообщил, что самая сложная ситуация - в Италии, где среди зарегистрированных заболевших – только люди в тяжелом состоянии. Поэтому видна только верхушка айсберга.
Как обезопасить себя от мошенниковФото: Ксения КРИВОЩЕКОВА
ИСТОЧНИК KP.RU
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