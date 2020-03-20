На Урале медикам доплатят за перенагрузку из-за коронавируса

20 Март 2020 2020-03-20T16:45:03+03:00

Изменить размер текста: A A

В Свердловской области медицинским работникам, нагрузка на которых выросла из-за распространения коронавируса, получат дополнительные выплаты. Об этом сообщил вице-губернатор Свердловской области Павел Креков.

Ситуация в Свердловской области по коронавирусу стабильная. За последние сутки информации о новых заболевших не поступало. Шесть человек, у которых диагностировали заболевание, находятся в больнице в Екатеринбурге. Их состояние оценивается, как удовлетворительное.

Глава свердловского Роспотребнадзора Дмитрий Козловских сообщил, что самая сложная ситуация - в Италии, где среди зарегистрированных заболевших – только люди в тяжелом состоянии. Поэтому видна только верхушка айсберга.

Как обезопасить себя от мошенниковФото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

ИСТОЧНИК KP.RU