2020-03-20T16:45:03+03:00
Коронавирус Covid-19

На Урале медикам доплатят за перенагрузку из-за коронавируса

Они подвергают себя опасности
Данил СВЕЧКОВЛев ИСТОМИН
Поделиться:
Врачи получат деньги за переработкуВрачи получат деньги за переработкуФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Свердловской области медицинским работникам, нагрузка на которых выросла из-за распространения коронавируса, получат дополнительные выплаты. Об этом сообщил вице-губернатор Свердловской области Павел Креков.

Ситуация в Свердловской области по коронавирусу стабильная. За последние сутки информации о новых заболевших не поступало. Шесть человек, у которых диагностировали заболевание, находятся в больнице в Екатеринбурге. Их состояние оценивается, как удовлетворительное.

Глава свердловского Роспотребнадзора Дмитрий Козловских сообщил, что самая сложная ситуация - в Италии, где среди зарегистрированных заболевших – только люди в тяжелом состоянии. Поэтому видна только верхушка айсберга.

Как обезопасить себя от мошенников Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

Как обезопасить себя от мошенниковФото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус на Урале»

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Коронавирус в Екатеринбурге: кинотеатры прекращают работу
Сотрудников «Уральских авиалиний» перевели на сокращенную рабочую неделю
В Кольцово закрыли вход в терминал международных авиалиний
Каждую неделю от пневмонии в Свердловской области погибают 15 человек
На Урале медикам доплатят за перенагрузку из-за коронавируса
Коронавирус в Екатеринбурге: мэр Высокинский в выходные проверит обработку общественного транспорта
Коронавирус в Екатеринбурге: губернатор поручил ограничить работу торговых центров
Коронавирус в Екатеринбурге: телефоны «горячих линий»
В Екатеринбурге почти на месяц закроют движение по улице Хасановской
Шпунт ЕВРАЗ НТМК использован при строительстве крупных объектов на Севере России
На Урале «Водоканал» задолжал своим работникам больше 2,5 миллионов рублей
ВТБ оборудовал все офисы безбумажной технологией
Превысил скорость и не справился с управлением: на свердловской трассе произошло смертельное ДТП с фурой
Коронавирус на Урале: екатеринбурженки не сыграют на Чемпионате России по волейболу
Банк Уралсиб и СК Уралсиб Страхование начали страховать корпоративные бизнес-карты
В Екатеринбурге полиция и МЧС проверили семьи, где люди были замечены в употреблении наркотиков
Исследование УБРиР: коронавирус увел клиентов в онлайн
Уральская культура из-за коронавируса ушла в интернет
Коронавирус на Урале: часть сотрудников свердловской «Почты России» переходит на «удаленку»
Коронавирус на Урале: с понедельника закрывается Ельцин-Центр
В Екатеринбурге завершили поиски 19-летней Яны Смирновой
Коронавирус на Урале: за сутки медики проверили больше 300 свердловчан
В Екатеринбурге за 28 миллионов отремонтируют лабораторный корпус ГКБ №40
На ВИЗ-Стали началась весенняя вакцинация
В Екатеринбурге в этом году снова пройдет встреча выпускников КВН
Фонду капитального ремонта Свердловской области шесть лет
Полицейские Екатеринбурга ловили родителей-нарушителей, перевозивших детей не по правилам ПДД