2020-03-20T16:28:19+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Екатеринбурге: губернатор поручил ограничить работу торговых центров

В первую очередь это коснется детских зон и фудкортов
Алина СУРИНА
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Евгений Куйвашев поручил ограничить работу торговых центровЕвгений Куйвашев поручил ограничить работу торговых центровФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Свердловской области планируют ограничить работу торговых центров. В первую очередь это коснется детских зон и фудкортов. Об этом сообщил оперативный региональный штаб по коронавирусу 20 марта в официальном заявлении.

- Губернатор Евгений Куйвашев поручил региональному оперативному штабу проработать вопрос ограничения работы детских зон, фудкортов, развлекательных центров, - указано в сообщении штаба.

Такие меры хотят принять, чтобы обезопасить посетителей, в особенности детей от угрозы заражения коронавирусом. На данный момент в Екатеринбурге официально подтверждены шесть случаев заболеванием коронавирусом. Все заболевшие уральцы госпитализированы и проходят лечение в Городской клинической больнице Екатеринбурга №40.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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