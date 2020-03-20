Коронавирус в Екатеринбурге: губернатор поручил ограничить работу торговых центров

20 Март 2020 2020-03-20T16:28:19+03:00

В первую очередь это коснется детских зон и фудкортов

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В Свердловской области планируют ограничить работу торговых центров. В первую очередь это коснется детских зон и фудкортов. Об этом сообщил оперативный региональный штаб по коронавирусу 20 марта в официальном заявлении.

- Губернатор Евгений Куйвашев поручил региональному оперативному штабу проработать вопрос ограничения работы детских зон, фудкортов, развлекательных центров, - указано в сообщении штаба.

Такие меры хотят принять, чтобы обезопасить посетителей, в особенности детей от угрозы заражения коронавирусом. На данный момент в Екатеринбурге официально подтверждены шесть случаев заболеванием коронавирусом. Все заболевшие уральцы госпитализированы и проходят лечение в Городской клинической больнице Екатеринбурга №40.

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ИСТОЧНИК KP.RU